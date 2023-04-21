Один в помощь

В парламенте Татарстана учредили дополнительную ставку депутата, который будет работать на постоянной основе и получать за это заработную плату из бюджета республики (как правило, не менее 250 тыс. руб.). Теперь таких депутатов стало 23 из 100. В Госсовете объяснили это необходимостью больше писать законов «в условиях возросшего санкционного давления на РФ». Эксперты полагают, что «в идеале все депутаты должны быть освобождены от какой-либо другой деятельности», а сейчас большинство из них параллельно занимаются бизнесом и иной работой. В то же время они считают, что новая ставка могла появиться потому, что «кто-то из статусных фигур решил перейти на постоянную основу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Вчера парламент Татарстана внес изменения в закон «О числе депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, работающих на профессиональной постоянной основе». Теперь в Госсовете 23 депутата будут получать заработную плату из республиканского бюджета.

Всего в Госсовете Татарстана работают 100 депутатов (в настоящий момент одно место остается вакантным). Большинство из них совмещают депутатскую деятельность с другой работой. Так, среди парламентариев есть главы крупных предприятий, руководители коммерческих компаний, ректоры и преподаватели вузов, директора театров. Как правило, такие депутаты появляются в Госсовете только на заседании самого парламента и профильных комитетов. Заработную плату как депутаты они не получают, хотя из бюджета могут компенсировать отдельные расходы.

С 2003 года «профессиональных» депутатов было 20 человек. Однако в 2019 году их количество было увеличено до 22. Тогда это объяснялось созданием восьмого профильного комитета в Госсовете — по жилищной политике и инфраструктурному развитию. В 2014 году экс-депутат КПРФ Артем Прокофьев предлагал увеличить число депутатов, работающих в парламенте на профессиональной постоянной основе, с 20 до 30 человек. Однако его законопроект тогда не поддержал глава Татарстана Рустам Минниханов, указав, что на это необходимы дополнительные бюджетные средства.

Появление 23-го «зарплатного» места в Госсовете депутаты объяснили необходимостью «повышения эффективности деятельности» парламента и «совершенствования работы с избирателями». «В связи с необходимостью законодательного обеспечения дальнейшего социально-экономического развития Республики Татарстан в условиях возросшего санкционного давления на РФ предлагается увеличить количество депутатов»,— заявил на сессии глава комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин («Единая Россия»). Его предложение было поддержано депутатами единогласно (за проголосовал 71 депутат). Изменения в закон были приняты сразу в первом и третьем окончательном чтении.

Господин Хабибуллин сказал „Ъ“, что «увеличение на одну ставку» нужно, чтобы «усиливать в нынешних условиях законотворческую деятельность». «Видите, с какими темпами иногда принимаются федеральные законы. Нам нужно готовить более отработанные предложения»,— сказал он. При этом депутат признался, что «иногда» сил 22 «профессиональных» депутатов не хватает. «Сейчас хватает, но, если будет плюс один, будет еще эффективнее»,— заверила „Ъ“ секретарь Госсовета Лилия Маврина.

Решение Госсовета приведет к дополнительным расходам бюджета Татарстана, сказано в финансово-экономическом обосновании законопроекта. Однако конкретная сумма не называется. Согласно нормативным актам республики, депутат Госсовета на постоянной основе ежемесячно получает около 44 тыс. руб. в качестве вознаграждения. Кроме того, ему выплачивается поощрение около 79 тыс. руб. А премия «за выполнение особо важных и сложных заданий» (ее размер составляет три денежных вознаграждения) может достигать 124 тыс. руб. Таким образом, общая зарплата депутата на постоянной основе может составлять более 250 тыс. руб. А в случае если он занимает какую-либо должность в Госсовете — еще выше. Кроме того, депутатам на постоянной основе полагаются повышенные выплаты при отпуске. Дополнительные премии могут быть назначены в честь праздников, их также могут премировать за «вклад в достижение результатов в социально-экономическом развитии республики».

В настоящий момент в Госсовете Татарстана на постоянной основе работает спикер парламента Фарид Мухаметшин, вице-спикеры Марат Ахметов и Юрий Камалтынов, секретарь Лилия Маврина, председатели восьми комитетов и их заместители. Еще два депутата на постоянной основе не занимают руководящие должности. Это Римма Ратникова (член комитета по госстроительству) и Марат Галеев (член комитат по экономике, инвестициям и предпринимательству). Все депутаты «на зарплате» являются членами «Единой России», за исключением Хафиза Миргалимова — главы фракции КПРФ и заместителя председателя комитета по госстроительству.

За 2022 год депутаты о своих доходах не отчитывались. По итогам 2021 года самый высокий доход из постоянных депутатов задекларировал Фарид Мухаметшин — 21,9 млн руб. (спикер указывал, что часть дохода он получает от инвестирования в ценные бумаги). Самый низкий доход был у заместителя председателя комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмилы Рыбаковой — 2,8 млн руб. (зампред комитета по соцполитике Светлана Вострикова тогда задекларировала 756 тыс. руб., но на постоянную основу она перешла в Госсовет лишь осенью 2021 года).

Кто получит в Госсовете 23-е «зарплатное» место, пока неизвестно. «Любой из оставшихся 77 депутатов имеет право подать заявление на имя председателя Госсовета. Если будет несколько заявок, будет проводиться рейтинговое голосование»,— пояснил „Ъ“ господин Хабибуллин. Лилия Маврина уточнила, что «профессиональный» депутат будет полезен «в любом направлении». Дополнительных руководящих должностей создаваться в Госсовете не будет. Ожидается, что штатная единица может быть заполнена уже к следующей сессии парламента республики.

«Многие законодательные собрания в регионах России — это такого рода гибрид прошлого и будущего. Большинство депутатов, как в советское время, работают без отрыва от основной работы»,— рассуждает казанский политолог Сергей Сергеев. Он полагает, что «в идеале все депутаты должны быть освобождены от какой-либо другой деятельности». По его словам, увеличение числа постоянных депутатов с 22 до 23 «не принципиально». «Скорее всего, кто-то из статусных фигур решил перейти на постоянную основу»,— заключает он.

Кирилл Антонов