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Коммерсантъ FM
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«Победа» собирается выполнять по 250 рейсов в сутки в летнем сезоне

Авиакомпания «Победа» планирует выполнять до 250 рейсов ежесуточно в летнем расписании, что должно на 20% превысить пиковые показатели прошлого сезона, сообщили «Ъ» в пресс-службе перевозчика. Летом 2019 года лоукостер делал в среднем 180 рейсов в сутки, уточнили «Ъ» в компании (на начало 2019-го во флоте было 25 самолетов).

В апреле авиакомпания ввела в расписание весь свой парк из 41 Boeing 737–800 и намерена активно эксплуатировать его в пик летнего спроса, подчеркнули там: «Они понадобятся для расширения программы полетов, в том числе региональной». В «Победе» заверили, что перед вводом в эксплуатацию каждый самолет проходит полную техническую подготовку: «Для этого есть все необходимые запчасти и техсредства».

В конце марта 2022-го «Победа» приняла решение сократить число летающих самолетов до 25. Это объяснялось необходимостью сохранения запчастей «для всего флота в будущем». Предполагалось, что 16 самолетов не будут эксплуатироваться как минимум до конца года. Но уже в июле 2022-го лоукостер объявил, что вывел весь парк в расписание.

По последним данным «Ъ», к концу прошлого года «Победе» удалось «дебермудизировать» и избавить от двойной регистрации 17 самолетов. В декабре 2022 года «Победа» возобновила рейсы в Турцию, до того времени оставаясь единственным из крупнейших перевозчиков, который после введения санкций не летал за пределы РФ (не считая рейсов в Минск). Сейчас авиакомпания также летает в Белоруссию, Армению и ОАЭ, а с 21 апреля — в Узбекистан (Самарканд).

С начала июня перевозчик собирается запустить рейсы из Москвы на турецкие курорты Бодрум, Даламан и Аланья, а также начать полеты в Анталью из регионов.

Айгуль Абдуллина

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