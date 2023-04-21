Согласовано строительство поликлиники на месте аварийных домов в Мотовилихе

Комиссия по землепользованию и застройке повторно рассмотрела заявление мэрии Перми об исключении из зоны действия ограничений участка по ул. Лебедева, 12, 14. Участки под снесенными домами площадью 6,3 тыс. кв. м входят в зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. Ранее сообщалось, что на этой территории планируется построить детскую поликлинику на 350 посещений в смену. Представитель краевого минимущества пояснила, что в мэрию поступило письмо от регионального минздрава об установлении на участках разрешенного вида использования под амбулаторно-поликлиническое обслуживание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Один из двух земельных участков, на которых планируется построить поликлинику на ул. Лебедева, 12, 1 Фото: Один из двух земельных участков, на которых планируется построить поликлинику на ул. Лебедева, 12, 1

Ранее проект прошел процедуру публичных слушаний, никаких замечаний и предложений к нему высказано не было. Члены комиссии по ПЗЗ согласовали исключение участка из зоны действия ограничений.

На территории по ул. Лебедева, 12 и 14 ранее размещались жилые дома. Как сообщало ранее 59.ru, дом на ул. Лебедева, 14, был признан аварийным в 2012 году, а расселили его в 2017-м. Несколько лет назад снесен был и другой дом по ул. Лебедева,12.