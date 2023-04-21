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Пермский тепличный комплекс вышел в прибыль на второй год работы

ООО «Тепличный комплекс «Пермский», управляющий одноименным предприятием в Чусовом, отчиталось о финансовых итогах минувшего года. По сведениям сервиса «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году общество получило 2,28 млрд руб. выручки – это в 3,1 раза больше показателей 2021 года, когда предприятие только начало работать. Кроме того, «Тепличный комплекс «Пермский» получило 204,4 млн руб. чистой прибыли против 3,8 млн руб. убытка в 2021 году.

Крупнейший в регионе тепличный комплекс «Пермский» открылся в Чусовом в конце 2021 года, строительство объекта началось в 2019-ом. Инвестпроект получил статус приоритетного, а также статус резидента ТОСЭР «Чусовой». Общая сумма инвестиций в проект составила более 7,8 млрд руб. Тепличный комплекс занимает территорию площадью более 70 га, площадь теплиц — 24,5 га. Созданная на агропредприятии инфраструктура позволяет выращивать более 22 тыс. тонн овощей в закрытом грунте ежегодно (томаты, огурцы, баклажаны и салатная продукция).

Ранее компания контролировалась ГК «Ренова», но после введения санкций федеральный холдинг продал пермский тепличный проект. Сейчас 100% долей ООО «Тепличный комплекс “Пермский”» владеет московское ООО «Нектис», контроль в котором принадлежит ООО «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева, бывшего зампреда правления «Реновы».

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