На путях СвЖД обновят более 200 железнодорожных переездов

Свердловская железная дорога (СвЖД) в 2023 году обновит 219 железнодорожных переездов, сообщили в пресс-службе СвЖД.

«Часть объектов будет оборудована современными предупредительными и заградительными устройствами, чтобы сократить риск ДТП с автомобилями на жд путях»,— говорится в сообщении. В 2023 году на обновление железнодорожных переездов СвЖД будет направлено более 150 млн руб.

Капитальный ремонт будет проведен на пяти переездах в Свердловской области: на станциях Старатель и Серов-Сортировочный, на перегонах Ирбит – Лопатково, Верхняя Салда – Моховой, ГРЭС – Нижняя Тура. На 12 переездах запланирована замена устройств заграждения поезда без проведения капремонта, на 154 объектах – асфальтирование подходов к переезду, на 40 – замена настила.

В прошлои году СвЖД планировала обновить более 130 переездов, на это было выделено 104 млн руб.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте