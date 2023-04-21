Дельфин, «Песни для Майи» и лекция о петроградской топонимике

На предстоящей неделе на площадках Санкт-Петербурга выступят оперные звезды, прозвучит классика в органной обработке и сыграет большой концерт звезда альтернативной русскоязычной музыки Дельфин. Подробнее о самых заметных культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-СПб».

Органный концерт топ-10 с программой из лучших отобранных произведений мировой классики состоится в Петрикирхе 22 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дивна Любоевич и сербский хор «Мелоди»

Дивна Любоевич и сербский хор «Мелоди»



В тот же день, с повтором 23 апреля, в Петербургской филармонии выступит всемирно известная исполнительница православной духовной музыки Дивна Любоевич. 21 и 22 апреля два концерта-перформанса в рамках программы «Бессмертный Бах» даст оркестр musicAeterna в «Доме радио».

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Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Певица Ольга Перетятько

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

26 апреля всем ценителям женского сопрано стоит обратить внимание на выступление в Филармонии мировой звезды оперы Ольги Перетятько с ретроспективой альбома «Песни для Майи» 2001 года. Аккомпанировать на вечере будет оркестр под руководством Вадима Репина. 23 апреля, в воскресенье, также на сцену Петрикирхе выйдет гитарист-виртуоз Сергей Руднев с авторской программой «Русский стиль Сергея Руднева» из сочинений на основе популярных народных песен. 24 апреля в Эрмитажном театре состоится премьера к Международному дню танца и 150-летию Сергея Рахманинова — гала-концерт звезд балета. Участие принимают Фарух Рузиматов, Юлия Махалина, Ирина Перрен, Александра Иосифиди и Марат Шемиунов. Последний также является постановщиком шоу.

С 26 по 30 апреля в стенах Александринского театра пройдет V фестиваль современного танца «Пятилетка».

Пятничный вечер 21 апреля тишину БКЗ «Октябрьский» нарушит Филипп Киркоров, приезжающий в Петербург с большим сольным концертом. Вечером субботы, 22 апреля, в клубе Sound презентует свою новую пластинку легенда альтернативной сцены Дельфин. 28 апреля там же отыграют панк-рокеры Lumen. 23 апреля в Aurora Concert Hall состоится долгожданный большой сольный концерт Асии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран V фестиваль современного танца «Пятилетка». Театр танца «Каннон Данс». Спектакль-балет «Черный сад»

Фото: Евгений Матвиенко V фестиваль современного танца «Пятилетка». Театр танца «Каннон Данс». Спектакль-балет «Черный сад»

Фото: Евгений Матвиенко

Ценителям рок-музыки также будет интересно посетить концерты инди-рокеров Tesla Boy 27 апреля и «Бригадного подряда» 28 числа в «Космонавте», а 29 апреля — вечер каверов на немецких классиков метала Rammstein в исполнении оркестра и рок-бэнда в клубе А2. 20 культовых треков немецкой группы будут исполняться при поддержке приглашенных солистов ведущих оперных театров с театрализованными представлениями. 30 апреля на той же площадке состоится Pink Floyd Show — симфонические аранжировки известных хитов легендарных Pink Floyd в исполнении оркестра 300-летия Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из мюзикла «Лорелея. Дева Рейна»

Фото: Сообщество Жестовый мюзикл «Лорелея. Дева Рейна» Сцена из мюзикла «Лорелея. Дева Рейна»

Фото: Сообщество Жестовый мюзикл «Лорелея. Дева Рейна»

Театралам стоит обратить внимание на мировую премьеру мюзикла «Лорелея. Дева Рейна» на словесном и жестовом языке, которую будут ставить с 21 по 23 апреля на сцене культурного центра GAiKA SPACE. 25 апреля на Малой сцене Театра юных зрителей имени Брянцева состоится премьера спектакля «Нос» по повести Николая Гоголя в постановке Тимура Кулова. 28 числа там же состоится премьерный показ спектакля «Собаки» Георгия Цнобиладзе по дважды экранизированной повести советского писателя Константина Сергиенко «До свидания, овраг».

20 апреля Библиотека книжной графики даст старт выставке молдавского художника-графика Ильи Богдеско. Зрителям выставят оригиналы иллюстраций к «Дон Кихоту» и «Мастеру Маноле» из собрания петербургского коллекционера графики Кирилла Авелева. В пространстве «Росфото» 21 апреля открывается выставка снимков из семейного архива Фелиции Романовой, переданных «Росфото» в 2022 году. Фотографии охватывают период с 1860-х до 1940-х годов и показывают жизнь трех поколений одной петербургской семьи. Пространство «Севкабель» 20 апреля запускает выставку японской манги, которая продлится до 3 сентября. 25 апреля любителям краеведения стоит послушать лекцию «Просветительский аспект переименований 1923 года в Петрограде» в библиотеке «На Стремянной». Увлекательную историю ранних советских названий на карте города расскажет член городской Топонимической комиссии Алексей Ерофеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма "Вызов" Россия (2023) Режиссер Клим Шипенко

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма "Вызов" Россия (2023) Режиссер Клим Шипенко

Фото: Централ Партнершип

20 апреля в прокат вышла долгожданная российская лента о космонавтах «Вызов» Клима Шипенко, часть которой была снята на борту МКС. Одновременно свет увидел фильм испанского режиссера Карлы Симон «Земля Алькаррас». Третья громкая премьера недели — картина Дамиана Сиффрона «Мизантроп» о поисках серийного убийцы. Кроме того, у еще не успевших увидеть «Джона Уика 4» остается возможность сделать это, так же как посмотреть все еще идущую в прокате «Блуждающую землю 2».