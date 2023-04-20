Уборка на миллиард

УФАС по Башкирии выявило признаки картельного сговора при определении подрядчиков уборки и обслуживания 205 школ и детсадов в Уфе по договорам общей стоимостью 972,4 млн руб. Предварительно установлено, что участниками антиконкурентного соглашения стали восемь предпринимателей и компаний, которые поделили контракты между собой, не допустив до участия в торгах других претендентов. Ответчиками по делу также проходят администрация Уфы и подведомственные образовательные учреждения. Опрошенные юристы отметили, что признание картелем может повлечь уголовную ответственность для его участников, а закупки могут быть признаны недействительными, если такое решение по иску УФАС примет суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Республиканское УФАС обнаружило признаки картельного сговора при отборе исполнителей на выполнение услуг по уборке и обслуживанию 205 школ и детсадов в Уфе. Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении администрации Уфы, восьми компаний и индивидуальных предпринимателей, а также образовательных организаций.

В январе-феврале этого года школы и детсады провели 57 закупочных процедур, по результатам которых заключили 212 двухлетних договоров (некоторые заявки были объединенными) на общую сумму 972,4 млн руб.

По данным ведомства, в деле фигурируют индивидуальные предприниматели из Уфы Ринат Зямилов, с которым заключены 57 договоров на 240,5 млн руб., Артур и Роза Камалтдиновы (в общей сложности 51 договор на 253 млн руб.), Артур Минигалиев (10 договоров на 70 млн руб.), Дмитрий Корытов (шесть договоров на 37,2 млн руб.) и предпринимательница из Самары Элина Бурнадзе (49 договоров на 182,8 млн руб.), а также татарстанское ООО «Блесксервис плюс» (20 договоров на 128,7 млн руб.) и стерлитамакское ООО «Городской сервис» (19 договоров на 60,1 млн руб.). УФАС отметило, что они не конкурировали друг с другом, а подавались на разные закупки. Договоры в большинстве случаев заключались как с единственными участниками по начальной (максимальной) цене.

Комиссия установила, что Элина Бурнадзе, Ринат Зямилов, «Блесксервис плюс» и «Городской сервис» для подачи заявок использовали одни и те же IP-адреса, что косвенно доказывает антиконкурентное соглашение между ними. Их заявки на участие в закупках были идентичными, создавались и редактировались одним пользователем, отправлялись с одних и тех же электронных адресов. Господин Зямилов при подписании договоров использовал сертификат электронной подписи Элины Бурнадзе, а владелец и директор «Блесксервис плюс» Антон Зубаревич воспользовался сертификатом владельца и директора ООО «Городской сервис» Фларида Сиражитдинова. Аналогичная схема с единым IP-адресом и одинаковыми заявками выявлена в отношении предпринимателей Камалтдиновых, Артура Минигалиева и Дмитрия Корытова.

По мнению УФАС, реализация картелей по разделу товарного рынка «не была бы настолько эффективна» без непосредственного взаимодействия с заказчиками и организаторами торгов, а также с администрацией Уфы. За два дня до объявления закупок мэрия внесла изменения в положение о закупке муниципальными учреждениями, прописав в нем порядок проведения ценовых оферт для субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом 101 образовательное учреждение внесло нужные изменения в свою документацию еще до издания постановления, а затем в один день меньше чем за два часа они же объявили 22 закупки. Это свидетельствует о заблаговременной подготовке к проведению закупок, а также о непосредственном участии мэрии в их проведении, считает УФАС. При этом IP-адреса и учетные записи разных заказчиков при публикации извещений и подписании договоров с исполнителями совпадали. Предприниматели-ответчики обладали необходимой информацией, позволяющей им заблаговременно, до объявления процедур, готовить свои заявки к участию, предполагает антимонопольное ведомство.

Более того, как выяснило УФАС, организаторы закупок необоснованно отклонили заявки нескольких компаний, а другим присвоили вторые места без объяснения причин, хотя эти участники снизили начальную цену.

До 10 мая ответчики должны представить письменную позицию по делу с нормативно-правовым обоснованием, говорится в определении. Рассмотрение дела назначено на 15 мая.

В пресс-службе УФАС «Ъ-Уфа» сообщили, что выявили вероятный картельный сговор в ходе мониторинга госзакупок.

В администрации Уфы комментарий вчера не предоставили.

Номеров телефонов индивидуальных предпринимателей нет в открытом доступе. В «Блесксервис плюс» на звонки не ответили.

«На данный момент у УФАС имеются только косвенные доказательства картельного сговора, однако, исходя из практики, этого может быть достаточно для признания картелем,— отмечает управляющий партнер адвокатского бюро Zharov Group Евгений Жаров.— В этом случае будет инициировано административное расследование в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ, которое может обернуться внушительным штрафом вплоть до половины начальной стоимости предмета торгов».

Партнер юридической компании a.t.Legal Александр Павловский отмечает, что за картельный сговор предусмотрены санкции для должностных лиц от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — в сумме от 0,03-0,15% полученной нарушителем выручки. Также в связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства состоявшиеся закупки могут быть признаны недействительными, если такое решение по иску УФАС примет суд, добавил господин Павловский. По его словам, ответственность за подобные нарушения может быть и уголовной, если деяние причинило крупный ущерб либо повлекло извлечение дохода в крупном размере (более 50 млн руб.). «Соглашением хозяйствующих субъектов могут быть признаны любые договоренности между ними в отношении поведения на рынке»,— заключил Александр Павловский.

Влада Шипилова