Туристы в ожидании инфраструктуры

В Курултае Башкирии прошел круглый стол на тему туристического потенциала республики. Главной проблемой остается отсутствие современной туристической инфраструктуры, на ее решение в текущем году республика потратит порядка 1 млрд руб. Основные инвестпроекты в этой области планируются на территории Зауралья, где появится особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Урал» и 56-километровая лыжная трасса, сообщил министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов. Кроме того, участники мероприятия обсудили перспективы водного туризма и проблемы геопарков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов рассказал депутатам о планах развития туристической инфраструктуры

Фото: "Медиакорсеть" Министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов рассказал депутатам о планах развития туристической инфраструктуры

Фото: "Медиакорсеть"

В своем докладе министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов отметил, что туризм в республике «динамично развивается», и поблагодарил депутатов за принятую летом прошлого года стратегию развития туризма, что позволило привлечь дополнительное федеральное финансирование. В текущем году на развитие туристической инфраструктуры будет потрачено порядка 1 млрд руб. Данные за 2022 год министр не привел.

Для туристической инфраструктуры в Зауралье нужно построить более 400 км дорог, отметил министр. Драйвером развития туристического потенциала республики должны стать планируемые особые экономические зоны, добавил он: «Если мы создали два геопарка — это не просто защита и охрана, это развитие цивилизованного туризма. Мы все понимаем, что самая серьезная нагрузка — это дикий турист. Природа несет высокую антропогенную нагрузку. Нам нужно создать условия, чтобы туризм развивался комфортно и правильно».

Приоритетной территорией для развития туристической отрасли станет Зауралье, где расположены природный парк Иремель, Инзерские зубчатки, озеро Банное, санатории и горнолыжные курорты. Здесь планируется создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Урал», охватывающей территории Абзелиловского, Белорецкого и Бурзянского района республики. К 2030 году планируется привлечь 19 резидентов для реализации туристических проектов на территории ОЭЗ. На сегодняшний день сформирован перечень из 12 инвестпроектов стоимостью более 20 млрд руб. Для их реализации подготовлен перечень локаций, сформировано 94 земельных участка. Министерство планирует подать документы на регистрацию ОЭЗ ТРТ «Урал» в Минэкономразвития России в сентябре текущего года.

В рамках инвестпроектов планируется создание нового горнолыжного курорта Мраткино, который объединит в единый горнолыжный кластер курорты Абзаково и Банное. Общая длина лыжных трасс достигнет 56 км и позволит республике занять второе место по их протяженности в России. «Мы туда закидываем удочку. Поэтому Мраткино нам очень важно для реализации»,— отметил Рустем Афзалов. Согласно проектно-сметной документации, на развитие транспортной инфраструктуры понадобится 816 млн руб., еще 557 млн руб. — на строительство инженерных коммуникаций.

В Башкирии около 1 тыс. км водного транспортного пути, сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Руслан Гарипов. По его словам, в этом году теплоходами в республику прибудет околок 4 тыс. туристов. Интерес к речным маршрутам в Башкирии есть, но мешает развиваться в этой сфере отсутствие причалов, физический износ речного флота, который есть в республике, и маловодье, отметил господин Гарипов.

В связи с этим Руслан Гарипов сообщил, что минтранс Башкирии подготовил изменения в программу развития транспорта в республике. Для развития внутреннего речного туризма планируется построить семь причалов: в Бирске, Дюртюлях, Агидели, селе Николо-Березовка и еще три — в Уфе. «Что касается своего флота, планируем возможность закупки нескольких теплоходов, но, опять-таки, вопросы глубины. Поддерживается глубина 2 м, но вопрос тяжелый, эту глубину еще нужно удержать», — сказал он. Для решения проблемы есть два пути — углубление дна или установка низконапорных плотин, что может привести к затоплению застроенной территории, пояснил заместитель министра.

Развитию геопарков мешает федеральное законодательство, сообщил гендиректор АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма «Геопарк Торатау» Артур Идельбавев. По его словам, в районе геопарков по-прежнему остаются территории, не попадающие под защиту регионального закона «О геопарках» и на них, в рамках федерального законодательства, возможна вырубка леса и добыча полезных ископаемых. «При этом не учитывается потеря эстетической привлекательности территории геопарка, утрачивается уникальное гео- и биоразнообразие», — сказал он.

По мнению руководителя геопарка, необходимо доработать республиканский закон «О геопарках» и узаконить регламент взаимодействия региональных органов власти и муниципалитетов с руководством геопарков в части землепользования. В дополнение к федеральному закону «Об охране окружающей среды» господин Идельбаев предложил закрепить правовые категории геопарков и выделить их в отдельный тип особо охраняемых природных территорий собственным регламентом и полномочиями.

Карина Мамаева