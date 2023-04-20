МДТ перенес спектакли с Данилой Козловским

Петербургский Малый драматический театр перенес спектакли «Гамлет» с Данилой Козловским. Они пройдут в мае вместо апреля, сообщили 20 апреля на сайте театра.

Информации о причине отмены в пресс-службе не уточнили. «Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся»,— рассказали в театре.

18 апреля ТАСС писал, что прокуратура Москвы проверит Данилу Козловского на предмет дискредитации Вооруженных сил России. Заявление на актера написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В ответ на это господин Козловский подал иск на активиста по факту защиты чести и достоинства артиста.

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