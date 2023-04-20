С крупнейших вокзалов Кубани с начала года отправили 3,1 млн пассажиров

В первом квартале 2023 года с крупнейших железнодорожных вокзалов Краснодарского края отправили 3,1 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
Фото: Пресс-служба РЖД
Лидером не только в регионе, но и среди всех крупнейших вокзалов СКЖД стал вокзал Адлера. За январь—март с него отправили 939 тыс. человек. Второе место занял вокзал Ростов-Главный (856 тыс.), третье — Краснодар-I (843 тыс.).
В топ крупнейших по отправлениям также попали вокзалы Сочи (751 тыс.), Ессентуков (281 тыс.), Кисловодска (278 тыс.), Пятигорска (276 тыс.), Туапсе и Минеральных Вод (по 188 тыс.), Новороссийска (144 тыс.), Лазаревской (128 тыс.) и Олимпийского парка (109 тыс.).
Всего за первый квартал с крупнейших вокзалов СКЖД отправили 6,7 млн пассажиров. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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