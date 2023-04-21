У пермского разработчика платформы для технопарков появился новый соучредитель

Пермское ООО «Т.Парк ИТ», которое занимается разработкой и внедрением платформы для управления коммерческой недвижимостью Olvery, изменило структуру собственников. Ранее у компании было два учредителя — ее директор Ольга Сарынина (25% в уставном капитале) и ООО «АйТи Инвест Груп» (75%). По данным «СПАРК-Интерфакс» с 11 апреля доли в «Т.Парк ИТ» распределяются следующим образом: ООО «АйТи Инвест Груп» принадлежит 39%, госпожа Сарынина увеличила свое участие до 36%, еще 25% теперь владеет предприниматель Михаил Штин.

Источник, близкий к компании, пояснил, что Михаил Штин уже три года является партнером группы «Т.Парк».

Господин Штин — уроженец Перми. В настоящий момент в Перми, помимо долей в ООО «Т.Парк ИТ», он единолично владеет ООО «Инновационные сервисные системы», которое занимается управлением компьютерным оборудованием. Также предпринимателю принадлежат доли в столичных ООО «Юзабилитилаб» (5%) и ООО «Новое поколение» (50%), специализирующихся на разработке компьютерного ПО.

ООО «Т.Парк ИТ» было зарегистрировано в июле 2020 года. Разработанная им платформа Olvery позиционируется как «технопарк в смартфоне», предназначена для управления технопарками, бизнес-центрами и ТЦ. Всего под ее управлением находятся 45 компаний-резидентов. В частности, с января 2021 года платформа интегрирована в «Технопарк Пермь». Также, по данным «Ъ-Прикамье», среди клиентов Olvery — «Росатом», «Ростех», «Академпарк» (технопарк в Новосибирске) и другие. Финансовые показатели ООО «Т.Парк ИТ» не раскрываются.