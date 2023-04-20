Краснодарский холдинг стал официальным дилером китайских внедорожников Hisun

Автохолдинг «КлючАвто» стал официальным дилером бренда внедорожной техники и транспорта для активного отдыха Hisun. Об этом говорится в официальном релизе краснодарской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «КлючАвто» Фото: пресс-служба «КлючАвто»

По информации дилера, на данный момент багги и квадроциклы китайского производителя представлены на площадках мультибрендовых автоцентров в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону.

Речь, в частности, идет о внедорожных багги Hisun Sector с объемом двигателя 735 куб. см и мощностью 44,9 л. с. и багги Hisun Strike с объемом двигателя 976 куб. см и мощностью 62,2 л. с., что позволяет данной модели достигать скорости до 110 км/ч. Также в наличии есть полноприводные квадроциклы Hisun Tactic (4х4). Как отмечают в «КлючАавто», модель утилитарного мотовездехода Hisun Strike 550 на сегодняшний день является самым доступным полноприводным UTV на российском рынке.

В этом году холдинг планирует реализовать более 80 единиц техники Hisun. На данный момент «КлючАвто» располагает более чем 30 единицами техники бренда.

Hisun Motors Corporation — один из крупнейших мировых поставщиков квадроциклов и UTV (более 100 тыс. единиц в год). Компания занимается производством широкой линейки ATV — квадроциклов и UTV — мотовездеходов с объемом двигателя от 110 до 1000 куб. см. Hisun выпускает двигатели, трансмиссии, рамы и другие комплектующие, обеспечивая более 70% конвейернои сборки собственными деталями.

Мультибрендовый автомобильный холдинг «КлючАвто» существует с 2001 года. Он является официальным дилером 35 брендов. Дилерская сеть насчитывает более 110 центров продаж и послепродажного обслуживания в 26 крупных городах страны. По версии Forbes, «КлючАвто» входит в топ-200 крупнейших частных компаний России.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «КлючАвто» зарегистрировано в 2004 году в Краснодаре. По итогам 2022 года выручка компании составила 1,6 млрд руб. Чистая прибыль — почти 47 млн руб. Кредиторская задолженность общества 121,8 млн руб. Управляющей компанией ООО «КлючАвто» является ООО «ГК "СБСВ-КлючАвто"», зарегистрированное в 1997 году в Горячем Ключе как фирма по аренде и управлению собственным или арендованным нежилым имуществом. Уставный капитал компании — 105,3 млн руб. Генеральный директор — Виктор Сергеев. Владельцы общества: Виктор Сергеев (23% доли в УК), Вера Баринова (30%), Юрий Сторожев (15,5%), Елена Красова (14,5%), Антон и Лилия Сергеевы (110% и 7% соответственно). Последние финансовые данные компании опубликованы за 2021 год, когда ее выручка составила 4,75 млрд руб., а чистая прибыль — 351,3 млн руб. Кредиторская задолженность фирмы на конец 2021 года — 1,7 млрд руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в апреле «КлючАвто» стал официальным дилером автомобиля «Москвич» в Сочи.

Дмитрий Михеенко

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