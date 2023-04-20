Минобороны сообщило об окончании внезапной проверки Тихоокеанского флота

Министерство обороны сообщило о завершении внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ). Проверка началась 14 апреля. По результатам выявлена высокая готовность войск к «отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений».

В проверке ТОФ участвовало более 25 тыс. военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок. Участвовавшие в проверке силы ТОФ возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Как сообщает ведомство, во время проверки, в частности, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией ударов по корабельным группам, а экипажи противолодочных самолетов прошли учения по уничтожению подводных лодок.

Войска ПВО флота отражали воздушное нападение «условного противника» с развертыванием на боевое дежурство зенитно-ракетных комплексов С-400 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и радиолокационных станций, следует из сообщения Минобороны.

Целью проверки, которой руководил главнокомандующий ВМС РФ Николай Евменов, названо «наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника». Для организации проверки создали «учебную обстановку, как при прямой угрозе агрессии». В последний раз внезапная проверка на Тихоокеанском флоте проводилась в ноябре 2022 года.

Лусине Баласян