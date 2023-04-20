Бывший волгоградский полицейский стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий

Бывший Командир Батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Евгений Чернышов подозревается в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч.3 ст.272 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по Волгоградской области.

Следователи уверяют, что будучи полицейским, господин Чернышов заставлял подчиненных не мешать проезду фур, оформленных на жену, и игнорировать нарушения водителей. Правонарушение длилось с 2021-го года по март 2023 года. По версии следствия, в конце 2022 года подозреваемый по просьбе знакомого получил из базы данных МВД персональные данные жителя региона без согласия, — рассказали V1.RU в пресс-службе регионального СК.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ по области и службы собственной безопасности Главка МВД по региону. В настоящее время подозреваемый уволен со службы в органах внутренних дел.

Никита Маркелов