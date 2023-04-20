Предприятие вывели из себя

Апелляционный суд признал законной сделку по продаже зданий и земельного участка АО «Адлерский винзавод» за 13 млн руб. Акционеры предприятия пытались оспорить сделку, указывая на то, что только земля под винзаводом стоит 558 млн руб. Эксперты считают, что спор выглядит искусственным и, возможно, направлен на вывод недвижимого имущества юрлица, которое выгодно использовать под жилую застройку.



В 2014 году на Адлерском винзаводе провели реконструкцию и вновь запустили производство, но предприятие так и не смогло стать прибыльным

Фото: adlervinzavod.ru

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Кубани, признавшего законной сделку по продаже 15 зданий и земельного участка АО «Адлерский винзавод» за 13 млн руб. Об этом сообщается в арбитражной картотеке. Судебный акт вступил в законную силу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Адлерский винзавод» зарегистрировано в Москве. На официальном сайте предприятия указано, что Сочинский Молдвинзавод Министерства пищепрома Молдавской ССР был создан в 1963 году. В 1968 году его реорганизовали в государственное предприятие «Адлерский винзавод», в постсоветское время — в акционерное общество. В 2003 году предприятие прекращало свою деятельность, но в 2014 году вновь возобновило ее, проведя реконструкцию и техническое перевооружение.

Как ранее писал «Ъ-Юг», комбинат по производству вин «Крикова» (Молдова, Кишинев) и житель Москвы Омар Курбанов, которые владеют 100% акций Адлерского винзавода, в июне 2022 года обратились в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к предприятию. Они потребовали аннулировать сделку по продаже в 2020 году имущества завода жителю Сочи Антранику Яланузянову. Предметом сделки были расположенные на улице Гастелло, 40 производственные, административные и складские здания на земельном участке площадью 2,6 га. Сообщалось также, что впоследствии объекты были перепроданы господином Яланузяновым иным лицам.

Акционеры Адлерского винзавода заявили в суде, что объекты были реализованы с нарушением режима одобрения крупной сделки, предусмотренного законом об АО, и по существенно заниженной цене — 13 млн руб., в то время как кадастровая стоимость одного только земельного участка, на котором расположен завод, составляет 558 млн руб.

Отказывая в иске, кубанский арбитраж указал, что оспариваемая сделка была впоследствии одобрена общим собранием акционеров. Винзавод, в частности, представил расписку о получении акционером Омаром Курбановым наличных в счет оплаты проданного имущества. Как следует из материалов дела, в расписке указано, что за продажу винзавода и заключение договора уступки прав на земельный участок господином Курбановым получены деньги, эквивалентные $5,5 млн. Как отмечается в решении, о фальсификации протокола собрания акционеров и расписки истцы не заявили, доказательства того, что директор завода, реализуя имущество предприятия, действовал вопреки воле акционеров, в деле отсутствуют. Кроме того, был пропущен срок исковой давности.

Оспаривая решение в апелляции, истцы ссылались на то, что подлинник протокола собрания акционеров, о котором говорится в определении кубанского арбитража, суду не предоставлялся, а расписка не относится к оспариваемому договору купли-продажи.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что продажа имущества винзавода была осуществлена путем расчета через мажоритарного участника, полностью контролирующего завод. Кроме того, суд отметил, что истцы владеют в совокупности 100% акций предприятия и могли контролировать ход сделки.

14 апреля Арбитражный суд Москвы ввел в отношении АО «Адлерский винзавод» процедуру наблюдения. Заявление об этом подало само предприятие. Основанием для банкротства стала утрата предприятием платежеспособности. Согласно заявлению общества, сумма его просроченной задолженности перед кредиторами составляет €100 тыс. и 15 млн руб.

Арбитражный управляющий Денис Васильев предполагает, что недвижимость (особенно земельный участок, который имеет большую стоимость) винзавода вывели из юрлица через спор о действительности такой сделки. «Предполагаю, причина в том, что завод не приносит столько денег, сколько принесет строительство жилья. Сейчас эта сделка ''засилена'' судебным актом — суд дал ей оценку как нормальной, действительной. И теперь в рамках банкротства ее будет оспорить очень сложно, чтобы покрыть требования кредиторов, если таковые будут. Транзит имущества из юрлица на физлицо — это вопрос легального получения денег на руки и их защиты от претензий кредиторов, если такие будут»,— поясняет юрист.

Михаил Волкодав

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