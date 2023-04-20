АСВ ликвидировало нижегородский «ПК-Банк»

Агентство по страхованию вкладов сообщило об исключении из реестра банков-участников системы страхования вкладов ООО «Профессиональный кредитный банк» (ООО «ПК-Банк», Нижний Новгород). Кредитная организация просуществовала около 20 лет – в 2014 году у «ПК-Банка» с офисом на набережной Федоровского была отозвана лицензия. Теперь в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о его ликвидации.

По справке Banki.ru, банк был учрежден в январе 1994 года как АКБ «Приокский», а в 2002 году его переименовали в «Региональный Банк Инвестиций». В конце 2011 года банк перевел свой головной офис в Москву, но осенью 2012 года вернул его обратно в Нижний Новгород. В январе 2014 года банк изменил наименование на ООО «Профессиональный Кредитный Банк». Сеть обособленных подразделений насчитывала один филиал в Москве и пять допофисов в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. У банка был десяток собственных банкоматов.

Иван Сергеев