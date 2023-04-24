Рынок прорастает деревом

За последние годы интерес к деревянному домостроительству вырос. Причиной всему стала пандемия — так считают эксперты рынка загородной недвижимости. Многие горожане, переждавшие карантин на арендованных дачах и полюбившие загородную жизнь, решили обзавестись собственной недвижимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем ввода домов с использованием деревянных конструкций в России вырос в прошлом году по сравнению с 2021-м на 31% и составил 14,2 млн кв. м

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Объем ввода домов с использованием деревянных конструкций в России вырос в прошлом году по сравнению с 2021-м на 31% и составил 14,2 млн кв. м

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основной спрос пришелся на строительство панельно-каркасных домов. Они дешевле и быстрее возводятся. За первые два послепандемийных года в общей структуре рынка деревянного домостроения доля домов, построенных по каркасной технологии, возросла с 45 до 67%, а постройки из массивной древесины сократилось с 55 до 34%. При этом в сегменте клееной древесины был отмечен рост с 10 до 13%.

По строительству жилья из природного материала Россия далека от лидерских позиций. Например, в США строится 67% жилья из дерева, в Японии — 45%. Наша страна только два года назад перешагнула отметку в 10%. Больше всего — почти половина — домов возводится по технологии каркасного строительства. На второй строчке — жилье из клееного бруса (немногим более 20%). Если говорить о домах из массивной древесины, то здесь массовый спрос падает: из-за дороговизны позволить себе такую постройку могут лишь богатые люди.

По данным Росстата, за 2022 год в России ввели в эксплуатацию 102,7 млн кв. м жилья. Из них 55%, или 57,2 млн кв. м,— это частное домостроение. Объем ввода домов с использованием деревянных конструкций вырос в прошлом году по сравнению с 2021-м на 31% и составил 14,2 млн кв. м.

Эксперты Ассоциации деревянного домостроения считают, что реальные объемы строительства с использованием древесных материалов еще больше: 23,2 млн кв. м, или 41% от всего рынка ИЖС. В этом расчете учитываются дома, в которых используются комбинированные конструкции стен.

По числу построенных домов в сегменте ИЖС с использованием природного материала в 2022 году лидером нужно считать Москву и Московскую область, они увеличили число домовладений с 20,5 до 29,7 тыс., или на 3,6 млн кв. м. Вторую строчку занимает Башкирия (1,1 млн кв. м), замыкают тройку Санкт-Петербург и Ленинградская область (940 тыс. кв. м).

«Если говорить о домах из массивной древесины, то снижение интереса к этому продукту вызвано удовлетворением спроса в более ранние периоды и переходом этого материала в категорию элитного индивидуального домостроения»,— поясняет генеральный директор специализированного портала «Загородное обозрение» Белла Малышева.

Региональный аспект

Назвать точное число застройщиков и подрядчиков, работающих в Петербурге и Ленобласти с деревом, достаточно сложно. По данным «Дом.РФ», в прошлом году банком было аккредитовано 170 индивидуальных предприятий и компаний, занятых в строительстве ИЖС.

Светлана Московченко, заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group, считает, что традиционно качественное деревянное домостроение характерно больше для элитного рынка, нежели для бизнес-класса: в регионе строится четыре поселка в элитном сегменте против трех поселков в бизнес-классе. На долю деревянных домовладений в элитном загородном жилье приходится 35% предложения в классе, а на долю коттеджей бизнес-класса — 17%. Тенденция сокращения предложения деревянных домов на первичном рынке продолжается уже длительный период времени, новые проекты больше тяготеют к каменным или каркасным технологиям, активно развивается панельно-монолитное домостроение. Так, за последние пять лет в продажу вышло всего три новых коттеджных поселка, предлагающих качественные деревянные конструкции, из которых два объекта от производителя («Высокий стиль», «Солнечный орнамент») и Vuoksa Status (фахверк), отдельные лоты из дерева предлагаются в новой очереди поселка MillCreek.

Как рассказала Ольга Калюжная, президент национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес», в 2022 году существенно сократились цены на основные группы круглых лесоматериалов, в том числе и на пиловочник — это базовое сырье для производства других материалов.

«Фактически цены находятся без движения уже более полугода. Так, средняя цена хвойного пиловочника по Северо-Западу России составляет примерно 3 тыс. рублей за кубометр. Цены на пиломатериалы также снизились после пика в 2021 году: если тогда кубометр строительных досок стоил 21–24 тыс. рублей, то сейчас — 10–14 тыс.,— говорит госпожа Калюжная.— При этом не отмечается такого же существенного снижения цен на клееный брус, который занимает 5–6% в общем рынке деревянного ИЖС. Если цены на него в 2021 году доходили на пике до 60–65 тыс. рублей за кубометр, то сейчас они сократились до 45–47 тыс. То есть откат произошел, но не такой существенный. Основная причина — существенный рост затрат производителей, даже при снижении цен на сырье».

Деревянные многоэтажки

Совершить прорыв в деревянном домостроении предложило само государство. Власти увидели в деревянном строительстве огромный потенциал. Однако речь идет не об объектах ИЖС, а о многоэтажных домах — высотой 4–5 этажей. МЧС и Роспотребнадзор уже разрабатывают необходимые нормативы. Стоит уточнить, что речь идет о специальных CLT-панелях. Этот материал позволяет значительно сократить сроки строительства домов.

Название CLT происходит от английского Cross Laminated Timber («перекрестно-склеенный брус»). В российской нормативно-технической базе материал называют «древесина перекрестно-клееная» (ДПК). Суть метода состоит в том, что деревянные доски, уложенные перпендикулярно друг другу, склеиваются под высоким давлением в массивную панель. Недостатком CLT-панелей является высокая стоимость технологии. CLT можно сравнить с клееным брусом, который также является недешевым материалом, но CLT-панели превосходят его по себестоимости.

«Сейчас зарождается интересный тренд — использование деревянных конструкций для массового строительства. Думаю, это будет интересный опыт. У покупателей есть спрос на экологичное жилье, и строительство подобного проекта укладывается в этот тренд»,— считает Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости группы ЦДС.

В России уже имеются успешные пилотные проекты строительства деревянных четырехэтажных жилых домов. В 2014 году в Торжке были возведены дома в три-четыре этажа с использованием деревянных конструкций. В 2022 году завершилось строительство четырехэтажных домов в городе Соколе Вологодской области, дома возведены с использованием CLT-панелей.

По данным областного Управления Росреестра, за март в регионе зарегистрировано 1,5 тыс. частных жилых домов — на 20% больше, чем в феврале. Однако это меньше, чем в марте 2022 года. На кадастровый учет поставлено 1185 жилых домов на участках ИЖС, общей площадью 163,7 тыс. кв. м. Средняя площадь дома — 138 кв. м. За три месяца в регионе прибавилось 4750 домов ИЖС общей площадью свыше 673,2 тыс. кв. м. Граждане и частные застройщики строят жилье и на садовых участках: 338 таких построек появилось в марте, общая площадь — 35,6 тыс. кв. м; средняя площадь жилого дома в садоводстве — 105,3 «квадрата». За первый квартал в СНТ поставлено на учет 1330 домов для постоянного проживания, общая площадь — около 146 тыс. кв. м.

Федор Резкин