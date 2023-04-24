Элитное подорожание

Средний бюджет сделки с элитной жилой недвижимостью в новостройках Санкт-Петербурга увеличился на 29% за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С января по март на первичном рынке было реализовано 38 элитных квартир и апартаментов общей площадью 5,1 тыс. кв. м

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ С января по март на первичном рынке было реализовано 38 элитных квартир и апартаментов общей площадью 5,1 тыс. кв. м

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге после подведения итогов первого квартала 2023 года на рынке элитной жилой недвижимости города. Согласно результатам исследования, с января по март на первичном рынке было реализовано 38 элитных квартир и апартаментов, что на 60% меньше показателя первого квартала 2022 года. Отчасти данный результат связан с переориентацией покупателей на рынок вторичного жилья. В связи с сокращением доли инвестиционных покупок средняя площадь проданных квартир увеличилась за год до 135 кв. м (+36%), а средний бюджет сделки вырос на 29%, до 73 млн рублей. С января по март на рынок были выведены элитные апартаменты общей площадью 3,6 тыс. кв. м в уже реализуемых комплексах, что позволило пополнить рынок малогабаритными лотами.

По итогам первого квартала 2023 года объем свободного предложения в элитных жилых комплексах Санкт-Петербурга составил 131 тыс. кв. м, или около 1 тыс. квартир и апартаментов. За квартал показатель не претерпел существенных изменений, увеличившись на 1% в метрах и на 3% по количеству квартир. За год общая площадь лотов в продаже увеличилась на 3%, при этом их количество сохранилось на уровне первого квартала 2022 года.

Как сообщают в NF Group, в начале года были выведены в продажу апартаменты в уже реализуемых элитных комплексах: «Приоритет» (ГК «Еврострой») и «Северная корона» (ГК «ПСК»). Объем нового предложения составил 3,6 тыс. кв. м. Пополнение рынка новыми объектами позволило частично компенсировать дефицит малогабаритных лотов, сформировавшийся в 2022 году. Тем не менее основной объем свободного предложения по-прежнему приходится на лоты с тремя спальнями (38%).

В структуре предложения по локациям элитного жилья лидерские позиции сохранили Петровский остров (41%) и Петроградская сторона (37%), доля остальных локаций была незначительна: на них пришлось от 2 до 5% предложения.

С января по март на первичном рынке было реализовано 38 элитных квартир и апартаментов общей площадью 5,1 тыс. кв. м, что на 19% меньше числа сделок предыдущего квартала и на 60% меньше числа сделок первого квартала 2022 года.

В течение прошедшего года интерес покупателей увеличивался к лотам с отделкой, что послужило причиной переориентации спроса с первичного на вторичный рынок. Так, по состоянию на март 2023 года в Санкт-Петербурге были представлены 19 элитных новостроек, две из которых предлагали покупателю чистовую отделку квартир, а еще четыре объекта — предчистовую.

Сокращение доли инвестиционных сделок в структуре спроса отразилось на средней площади проданных квартир: по сравнению с четвертым кварталом 2022 года показатель увеличился на 13% и составил 135 кв. м. Годовая динамика еще более выражена: +36% по сравнению с первым кварталом 2022 года, в котором на фоне экономической неопределенности был зафиксирован всплеск активности инвесторов. Средний бюджет сделки составил 73 млн рублей, увеличившись на 10% за квартал и на 29% за год. Наибольшим спросом пользовались лоты с тремя спальнями — 37% от общего числа сделок.

По итогам первого квартала средняя цена предложения сохранилась на уровне четвертого квартала 2022 года, составив 541 тыс. рублей за квадратный метр. В краткосрочной перспективе с учетом невысокой покупательской активности можно ожидать сохранение сдержанной политики ценообразования.

Татьяна Любимова, директор департамента элитной жилой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, говорит: «На первичном рынке элитной недвижимости отмечается "замирание" цен. При этом квартиры на вторичном рынке, иногда и с отделкой, финансово более интересны, чем новостройки. В связи с этим некоторые девелоперы подогревают спрос скидками до 30%, либо предлагают кладовки, парковочные места в подарок. В новых проектах застройщики стараются добавить эксклюзивные детали, качественно отделяющие их предложение от вторичного рынка (отделка, общие места пользования). Что касается инвесторов, то, действительно, доля тех, кто приобретает лоты на этапе строительства, заметно сократилась. Некоторые из них переориентировались на вторичный рынок — на классическую схему рантье, формируя пул готовых объектов для сдачи в аренду».

Кирилл Косов