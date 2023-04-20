В Староминском районе двухлетний сын пьяной женщины обварил кипятком 50% тела

В Староминском районе двухлетний мальчик обжег кипятком ноги и туловище, пока его мать спала в состоянии опьянения. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Прокуратура Краснодарского края организовала проверка по факту ненадлежащего исполнения родителем своих обязанностей, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Установлено, что мать ребенка ранее состояла на учете муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В день происшествия, 18 апреля, она с раннего утра употребляла алкоголь, а после уснула и оставила ребенка без присмотра. Мальчик самостоятельно взобрался на раковину умывальника и открыл кран с горячей водой. В результате он получил термические ожоги второй степени различных частей тела, размер которых составляет 50%.

В тот же день ребенок поступил в Староминскую центральную районную больницу. Там ему оперативно оказали медпомощь. Однако его состояние оценивается как стабильно тяжелое, в связи с этим его госпитализировали в профильное медучреждение Краснодара.

Прокуратура района также организовала проверку деятельности органов и учреждений профилактики несовершеннолетних и обоснованности принятых ими решений в отношении родителя пострадавшего ребенка.

Татьяна Ручкина

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