Избранник промахнулся

В Пензенской области депутата собрания представителей Сердобского района Алексея Петрова арестовали за то, что он планировал «заказать» нынешнего мужа своей бывшей жены. Мужчину задержали во время передачи второго транша предполагаемому наемному убийце. Коллеги Алексея Петрова по заксобранию отказываются от комментариев. Супруг бывшей жены депутата рассказывает, что экс-муж преследовал женщину с момента расставания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Петров

Фото: Законодательное Собрание Пензенской области Алексей Петров

Фото: Законодательное Собрание Пензенской области

Дело об организации приготовления к совершению убийства по найму (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) возбудил исполняющий обязанности руководителя пензенского СУ СКР полковник юстиции Владимир Игнатенков. Основанием стали материалы оперативно-разыскной деятельности УФСБ. В пресс-службе СУ СКР уточнили, что меру пресечения 48-летнему Алексею Петрову избрали на следующий после задержания день в Первомайском районном суде Пензы. Депутата поместили под стражу до 13 июня включительно.

Правоохранители утверждают, что обвиняемый решил организовать убийство мужа бывшей супруги. Он якобы нашел предполагаемого киллера и предложил ему за убийство 200 тыс. руб.

«Исполнитель, действовавший в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ, получил от заказчика аванс в размере 35 тыс. руб., а после предоставления информации о якобы совершенном убийстве — еще 65 тыс. руб. Оставшиеся средства обвиняемый обещал передать в мае 2023 года»,— говорится в релизе управления СКР.

Алексей Петров является депутатом собрания представителей Сердобского района пятого созыва. Его выдвигало пензенское отделение КПРФ. В нем, как и в собрании, от комментариев воздержались.

Предполагаемая жертва нанятого Алексеем Петровым киллера Максим Клименков рассказал «Ъ», что преследование его супруги бывшим мужем началось сразу после ее ухода от него в 2019 году. Получив развод, Наталья Клименкова продолжала какое-то время жить с обвиняемым, у пары родился сын.

Когда женщина съехала от бывшего супруга, тот, по словам господина Клименкова, пытался всячески навредить ей. Как уточнил собеседник «Ъ», преимущественно Алексей Петров подавал на Наталью Клименкову, а также на ее друзей и знакомых заявления в полицию. В прошлом году женщина снова вышла замуж, и тогда обвиняемый переключился на нового супруга бывшей жены: «Он и на меня потом начал писать, что я якобы наркоман, а я даже не пью».

Максим Клименков уточнил, что Алексей Петров планировал «заказать» не только его, но и бывшую жену.

О готовившемся покушении чета узнала от правоохранителей после задержания депутата. Заявление о приготовлении к убийству написал господин Клименков.

Дарья Васенина, Саратов