Стадион принятия

Как выяснил «Ъ-Прикамье», ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца продала крупный земельный актив в Перми — 3,2 га, на которых прежде размещалась часть стадиона завода им. Дзержинского. Участок приобрело ООО «Аксиома», которое предложило властям установить на этом участке зону КРТ. Компания действует в интересах пермского девелопера ПМД, который помимо жилой застройки планирует развивать там социнфраструктуру. Эксперты считают участок привлекательным для застройки, но отмечают транспортные проблемы микрорайона, где расположена площадка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Земельный участок на территории бывшего стадиона «Дзержинец» в Перми Фото: Земельный участок на территории бывшего стадиона «Дзержинец» в Перми

На части территории бывшего стадиона «Дзержинец» в Перми предложили установить зону комплексного развития. Такое заявление поступило в пермскую комиссию по землепользованию и застройке от компании «Аксиома». Земельный участок площадью 3,2 га, расположенный в границах улиц Углеуральской, Подлесной и Гатчинской, свободен от застройки и находится в территориальной зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. Площадка предназначена для универсальных спортивных и развлекательных комплексов. Представитель регионального минимущества рассказала на заседании комиссии 12 апреля, что сейчас разрабатывается концепция по вовлечению в оборот этой территории. Детали освоения бывшего стадиона на заседании не раскрывали, по сведениям докладчика, пока на участке лишь устанавливаются планируемые границы комплексного развития.

По данным выписки Росреестра, участок бывшего «Дзержинца» в собственности ООО «Аксиома» с февраля 2023 года. Ранее он принадлежал структуре ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца — «БТС Траст». Информированный источник сообщил, что ООО «Аксиома» приобрело участок в интересах ГК «ПМД». В ПМД сведения о покупке актива подтвердили. «Мы находимся в процессе приобретения участка и планируем там многофункциональную жилую застройку. Компания собирается заключить договор о комплексном развитии территории. В нем, помимо прочего, будут отражены обязанности застройщика по развитию социальной инфраструктуры участка»,— пояснил руководитель департамента маркетинга ПМД Артем Савельев.

Стадион «Дзержинец» был непрофильным активом банкротящегося ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД). В 2008 году объект продали на торгах за 24,5 млн руб. компаниям группы «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца. Стадион поделили на два участка площадью 3,2 и 3,6 га. В 2012 году новые владельцы продали часть земли стройгруппе «Камская долина», которая начала возводить там ЖК «Весна», но так и не закончила, вступив в банкротство. Решение о достройке домов ЖК «Весна» принял федеральный фонд защиты прав дольщиков. Оставшуюся часть стадиона тоже планировалось использовать под строительство жилья.

ПМД, помимо указанного участка, планирует редевелопмент бывшего маргаринового завода «Сдобри» в Перми, а также застройку бывшего участка Минобороны по ул. Карпинского, 115. Бывшую заводскую территорию девелопер будет развивать в рамках соглашения о развитии социнфраструктуры с мэрией Перми, а по освоению участка на ул. Карпинского компания недавно заключила с региональными властями договор о комплексном развитии.

«Ни для кого не секрет, что Парковый, где находится бывший стадион, имеет проблемы с транспортной доступностью. Однако эта территория будет активно развиваться в ближайшие годы в плане жилищного, дорожного и прочего строительства. В свете возведения ул. Строителей и расширения ул. Углеуральской есть надежда, что транспортная доступность микрорайона вырастет»,— рассуждает директор по развитию АН «Территория» Екатерина Пахомова. Площадка под комплексное развитие находится в окружении Балатовского парка и будет привлекать потенциальных покупателей жилья. По словам директора по развитию АН «Территория», бывшего стадиона «Дзержинец» давно не существует, в то время как району не хватает открытых и доступных спортивных объектов. Эксперт полагает, что девелопер с учетом инструмента КРТ запроектирует в этой локации «разумное количество» жилья и учтет потребности жителей Паркового в социальных и спортивных объектах и дорожной инфраструктуре.

Гендиректор ГК «Альфа» Сергей Ширинкин назвал территорию на ул. Углеуральской привлекательной для застройки, но отметил, что возможность ее освоения зависит от позиции пермских властей и обеспеченности города спортобъектами. На участке в 3,2 га можно разместить 60–90 тыс. кв. м жилья, освоить эту территорию можно за два-три года или за 10 лет, в зависимости от сложности проекта. Гендиректор «Альфы» высказал мнение, что этот участок, как и многие другие земли, расположенные вне исторического центра города, правильнее застраивать высотными домами. Уменьшение этажности жилых домов ограничивает возможности жителей этих новостроек, уверен Сергей Ширинкин.

Евгения Ахмедова