Стадион принятия

Как выяснил «Ъ-Прикамье», ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца продала крупный земельный актив в Перми — 3,2 га, на которых прежде размещалась часть стадиона завода им. Дзержинского. Участок приобрело ООО «Аксиома», которое предложило властям установить на этом участке зону КРТ. Компания действует в интересах пермского девелопера ПМД, который помимо жилой застройки планирует развивать там социнфраструктуру. Эксперты считают участок привлекательным для застройки, но отмечают транспортные проблемы микрорайона, где расположена площадка.
Фото: Земельный участок на территории бывшего стадиона «Дзержинец» в Перми
На части территории бывшего стадиона «Дзержинец» в Перми предложили установить зону комплексного развития. Такое заявление поступило в пермскую комиссию по землепользованию и застройке от компании «Аксиома». Земельный участок площадью 3,2 га, расположенный в границах улиц Углеуральской, Подлесной и Гатчинской, свободен от застройки и находится в территориальной зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. Площадка предназначена для универсальных спортивных и развлекательных комплексов. Представитель регионального минимущества рассказала на заседании комиссии 12 апреля, что сейчас разрабатывается концепция по вовлечению в оборот этой территории. Детали освоения бывшего стадиона на заседании не раскрывали, по сведениям докладчика, пока на участке лишь устанавливаются планируемые границы комплексного развития.
По данным выписки Росреестра, участок бывшего «Дзержинца» в собственности ООО «Аксиома» с февраля 2023 года. Ранее он принадлежал структуре ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца — «БТС Траст». Информированный источник сообщил, что ООО «Аксиома» приобрело участок в интересах ГК «ПМД». В ПМД сведения о покупке актива подтвердили. «Мы находимся в процессе приобретения участка и планируем там многофункциональную жилую застройку. Компания собирается заключить договор о комплексном развитии территории. В нем, помимо прочего, будут отражены обязанности застройщика по развитию социальной инфраструктуры участка»,— пояснил руководитель департамента маркетинга ПМД Артем Савельев.
Стадион «Дзержинец» был непрофильным активом банкротящегося ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД). В 2008 году объект продали на торгах за 24,5 млн руб. компаниям группы «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца. Стадион поделили на два участка площадью 3,2 и 3,6 га. В 2012 году новые владельцы продали часть земли стройгруппе «Камская долина», которая начала возводить там ЖК «Весна», но так и не закончила, вступив в банкротство. Решение о достройке домов ЖК «Весна» принял федеральный фонд защиты прав дольщиков. Оставшуюся часть стадиона тоже планировалось использовать под строительство жилья.
ПМД, помимо указанного участка, планирует редевелопмент бывшего маргаринового завода «Сдобри» в Перми, а также застройку бывшего участка Минобороны по ул. Карпинского, 115. Бывшую заводскую территорию девелопер будет развивать в рамках соглашения о развитии социнфраструктуры с мэрией Перми, а по освоению участка на ул. Карпинского компания недавно заключила с региональными властями договор о комплексном развитии.
«Ни для кого не секрет, что Парковый, где находится бывший стадион, имеет проблемы с транспортной доступностью. Однако эта территория будет активно развиваться в ближайшие годы в плане жилищного, дорожного и прочего строительства. В свете возведения ул. Строителей и расширения ул. Углеуральской есть надежда, что транспортная доступность микрорайона вырастет»,— рассуждает директор по развитию АН «Территория» Екатерина Пахомова. Площадка под комплексное развитие находится в окружении Балатовского парка и будет привлекать потенциальных покупателей жилья. По словам директора по развитию АН «Территория», бывшего стадиона «Дзержинец» давно не существует, в то время как району не хватает открытых и доступных спортивных объектов. Эксперт полагает, что девелопер с учетом инструмента КРТ запроектирует в этой локации «разумное количество» жилья и учтет потребности жителей Паркового в социальных и спортивных объектах и дорожной инфраструктуре.
Гендиректор ГК «Альфа» Сергей Ширинкин назвал территорию на ул. Углеуральской привлекательной для застройки, но отметил, что возможность ее освоения зависит от позиции пермских властей и обеспеченности города спортобъектами. На участке в 3,2 га можно разместить 60–90 тыс. кв. м жилья, освоить эту территорию можно за два-три года или за 10 лет, в зависимости от сложности проекта. Гендиректор «Альфы» высказал мнение, что этот участок, как и многие другие земли, расположенные вне исторического центра города, правильнее застраивать высотными домами. Уменьшение этажности жилых домов ограничивает возможности жителей этих новостроек, уверен Сергей Ширинкин.