Здесь не больно

Боль сопровождает нас на протяжении всей жизни, помогает жить и выживать в опасных ситуациях. Но что мы знаем о нашей верной спутнице, с которой хочется встречаться как можно реже? Боль – это наш враг или друг? Что предлагает современная медицина в борьбе с болевыми синдромами? Об этом – в статье руководителя Центра управления болью, главного невролога ГК «Олимп Здоровья» Татьяны Макеевой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Олимп здоровья» Фото: ГК «Олимп здоровья»

Медицинские исследования последних лет, проведенные в России, странах Европы и США, свидетельствуют о том, что от боли страдает от 7 до 64% населения. Хорошо это или плохо? Зависит от ситуации. Боль является одним из важнейших защитных механизмов человека. Например, если прикоснуться к горячему, то именно резкие болевые ощущения заставляют нас отдернуть руку и спасают от сильного ожога. Но в некоторых случаях боль, как синдром, становится патологической и нарушает нормальную жизнедеятельность человека.

Изучением механизмов боли начали заниматься еще в Древней Греции. В XVII веке Декартом было выдвинуто предположение о биомедицинской модели боли, согласно которой чем больше выраженность повреждения органов и тканей – тем интенсивнее боли. Но дальнейшие исследования показали, что человек может испытывать боль и без прямого повреждающего воздействия на организм, а при одинаковых повреждающих факторах разные люди могут испытывать разные ощущения.

В настоящее время боль рассматривается с позиции биопсихосоциальной модели, которая показывает, что болевой синдром возникает в результате динамического взаимодействия между биологическими, психологическими и социальными факторами, индивидуальными для каждого человека.

Модель боли



Таким образом, боль – это не только сигнал реального или предполагаемого повреждения тканей организма. Она может отражать нарушения в работе нервной системы, психическое и социальное неблагополучие и быть симптомом ряда заболеваний. Вот почему купирование боли с помощью обезболивающих препаратов далеко не всегда дает хорошие результаты, и боль возвращается.

Все органы и системы в организме человека связаны между собой. Например, головная боль может быть при заболевании щитовидной железы, а боль в спине – при заболевании желудка. Поэтому наилучший результат дает так называемое междисциплинарное взаимодействие врачей разных специальностей – когда каждый врач не просто ставит «свой» диагноз, а взаимодействует с коллегами и подбирает консолидированное лечение, необходимое конкретному пациенту.

В Центре управления болью, действующем в ГК «Олимп Здоровья», работает команда врачей различных направлений (неврологи, анестезиологи, врачи общей практики, урологи, гинекологи, ревматологи, психотерапевты, специалисты физической терапии), прошедших дополнительное обучение по алгологии* и специализирующихся на болевых синдромах.

Для стабильного результата мало просто заглушить «сигнал опасности», нужно определить причину его возникновения. Четкая диагностика и понимание источника боли дает возможность составления правильных алгоритмов управления болью. Центр управления болью тесно взаимодействует с диагностическим отделением «Олимпа Здоровья», что дает возможность проводить более точные исследования, совместно выбирая «угол сканирования». В сложных случаях мы всегда советуемся друг с другом и проводим консилиумы, в том числе со столичными и даже зарубежными коллегами.

Мы используем все современные мировые достижения в лечении боли, а наши врачи постоянно повышают свою квалификацию. В Центре управления болью используется мультимодальный подход** к лечению боли, который подразумевает одновременное применение нескольких методик, направленных на разные звенья патологического процесса.

Фото: ГК «Олимп здоровья»

Помимо подбора лекарственной терапии, наши врачи особое внимание уделяют немедикаментозным методикам: мануальным практикам и массажу, рефлексотерапии, кинезиотерапии, электролечению, бальнеотерапии и другим. Индивидуально подбирается рациональный двигательный режим.

На базе Центра культуры здоровья «Олимп Пять» действуют образовательные программы – пациентские школы здоровья, где доступно и интересно объясняются, например, механизмы возникновения болевого синдрома и пути его купирования. Понимание пациентом процессов, которые происходят в его организме, значительно повышает шансы на выздоровление!

Нашими специалистами также выявляются психосоциальные факторы, поддерживающие болевой синдром и при необходимости проводится психотерапия. В конце лечения обязательно даются рекомендации по профилактике повторных обострений. В Центре управления болью мы лечим всего человека, а не отдельные симптомы. Поэтому обязательно учитываем такие моральные факторы, как ценности самого пациента и его предыдущий опыт лечения. Междисциплинарное взаимодействие, мультимодальное лечение и персонализированный подход к пациенту – вот три основных элемента, повышающие эффект терапии.

Какие виды болевых синдромов мы чаще всего лечим?

1. Головную боль.

2. Боль в спине и суставах.

3. Тазовую боль.

4. Нейропатическую боль.

Головная боль

В Центре управления болью работает кабинет головной боли, где ведется специализированный прием врачом-неврологом, цефалгологом. В диагностике активно используется Европейский дневник головной боли (его можно скачать на сайте www.olimp03.ru), при необходимости проводится МРТ головного мозга и другие виды исследований. Мы применяем все самые современные методы лечения мигрени, включая моноклональные антитела («Аджови», «Иринекс»), ботулинотерапию, электростимуляцию Cefaly, блокаду затылочных нервов, транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС). Все лекарственные и немедикаментозные средства подбираются индивидуально.

Боль в спине и суставах

До 84% всего населения земного шара хотя бы раз в жизни испытывали боли в спине. У некоторых людей они самостоятельно проходят, у других вновь начинают беспокоить и усиливаться. Причины возникновения могут быть разные, в зависимости от них отличается и тактика лечения.

Наши специалисты на первичном приеме проводят нейроортопедическое исследование и определяют необходимость в проведении нейровизуализации (выполнения КТ, МРТ) и других дополнительных методов исследований. После установления диагноза разрабатывается индивидуальный план как для снятия болевого синдрома, так и для дальнейшей профилактики обострений. В Центре управления болью возможно быстрое избавление от боли с помощью медикаментозных блокад, радиочастотной денервации. В более тяжелых случаях проводятся малоинвазивные операции на позвоночнике.

Фото: ГК «Олимп здоровья»

Тазовая боль

Хроническая тазовая боль – это боль в области таза у мужчины или женщины, длящаяся более 3-х месяцев. Нередко причины ее возникновения неоднозначны и лежат на стыке компетенции врачей различных специальностей, поэтому в процессе лечения тазовой боли у нас участвуют различные специалисты (гинеколог, уролог, проктолог, невролог, психотерапевт, физический терапевт). Уникальная комплексная программа «Хроническая тазовая боль» позволяет добиваться хороших результатов даже после многих лет безуспешного лечения.

Нейропатическая боль

Нейропатическая боль – острая, жгучая, простреливающая, покалывающая; усиливается ночью и в покое. Часто она делает жизнь просто мучительной. Этот вид боли связан с повреждением нерва или нарушением в работе нервной системы. К сожалению, только таблетками с нейропатической болью бороться сложно, к лечению добавляются немедикаментозные методики, которые часто помогают справиться с этим сложным синдромом.

Вместо резюме

Мы делаем акцент на возвращении пациента к профессиональной, социальной и бытовой активности. Болью можно и нужно управлять! Когда вы становитесь нашим пациентом – вы получаете все наше внимание. Мы внимательно и чутко выслушиваем вас. Затем мы проводим тщательное физикальное обследование и при необходимости используем дополнительные методы диагностики, чтобы подтвердить и уточнить диагноз. Наконец, мы разрабатываем план лечения с учетом ваших индивидуальных особенностей и потребностей. Наша конечная цель – помочь вам вести активный и безболезненный образ жизни!

*Алгология (от греч. – боль, страдание + – учение) – область медицины, изучающая острую и хроническую боль, ее патофизиологию, методы борьбы с болью, то есть – противоболевой (обезболивающей) терапии, анальгетики и механизмы их действия. **Мультимодальный подход к лечению боли – это одновременное использование отдельных терапевтических вмешательств с разными механизмами действия в рамках одной дисциплины, направленных на разные механизмы боли (The European Pain Federation, EFIC).

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