На курорте «Роза Хутор» пройдет ежегодный спортивный фестиваль «МИР» ROSA RUN

29 апреля на курорте «Роза Хутор» стартует ежегодный беговой фестиваль «МИР» ROSA RUN. Тематика этого года — «Вокруг света».

В течение четырех дней любители бега и активного образа жизни смогут не только принять участие в стартах, но и совершить путешествие по разным частям света: Север, Юг, Запад, Восток — и познакомиться в каждый из дней с культурами и традициями разных стран.

«МИР» ROSA RUN — первый и единственный 4-дневный беговой фестиваль в России в горах. В этом году мероприятие пройдет уже в восьмой раз. Каждый день фестиваля будет посвящен одной части света и погрузит бегунов в соответствующую атмосферу.

В субботу, 29 апреля, участники отправятся в настоящую экспедицию на Север во время забега ROSA PEAK. Бегунам предстоит преодолеть 7 км по горнолыжной трассе на вершину гору Роза Пик и совершить путешествие «из жаркой весны в прохладную зиму». Зеленые пейзажи сменятся снежными сугробами, а максимальный набор высоты составит 1150 м. Вечером участников и болельщиков ждут кинопоказы фильмов о Севере и вечеринка-открытие в стиле Apres Ski.

Во второй день фестиваля, 30 апреля, пройдет самый масштабный в стране беговой квест ROSA QUEST. Дистанция ~10 км. Командам предстоит исследовать Юг, выполняя задания на скорость и смекалку, после чего участники смогут попробовать свои силы в вечернем барном квизе QUIZRUN.

Третий день посвящен Западу: 1 мая состоится ежегодный беговой карнавал ROSA CARNIVAL. Участники в ярких образах пробегут дистанцию 2,1 км, а лучшие костюмы будут отмечены специальными призами и подарками. После бегового карнавала бегуны и болельщики смогут окунуться в мир Дикого Запада во время вечернего киномарафона вестернов, а затем — найти друзей или завести новых друзей во время вечера знакомств и вечеринки в атмосфере Дикого Запада.

Утром 2 мая некоторые бегуны отправятся встречать рассвет во время трекинга ROSA SUNRISE, а всех остальных ждет путешествие на Восток во время традиционного трейлраннинга. Начинающие трейлраннеры попробуют свои силы в ROSA GREEN TRAIL на 8 км, а более опытные бегуны примут участие в ROSA RED TRAIL на 26 км. В вечерней программе участников ждет просмотр аниме-фильмов и сериалов, лекция про Чукотку, а также церемония закрытия фестиваля.

«Фестиваль ROSA RUN — это настоящий беговой праздник для всей семьи. Каждый год мы стараемся сделать его ярким и интересным для всех участников. В этом году вместе с бегунами мы отправимся в захватывающее путешествие вокруг света. В программе фестиваля четыре тематических забега для взрослых, специальный забег для детей ROSA KIDS, развлекательные активности для болельщиков, лекции, вечерние кинопоказы, вечеринки и многое другое»,— рассказал Владимир Шейкин, генеральный директор ROSA RUN.

«Начинать летний сезон на "Роза Хутор" с самого популярного в стране бегового фестиваля стало для нас доброй традицией. Из года в год для участия в нем на курорт приезжают тысячи поклонников бега, активного отдыха и здорового образа жизни. Мы рады, что можем предоставить единомышленникам все необходимое для общения, самореализации и достижения высоких результатов. В этом году их объединит и такая прекрасная тема, как "Вокруг света", что позволит почувствовать в горах Сочи атмосферу единого мирового пространства. Хотелось бы пожелать всем участникам забегов удачных стартов и новых побед! Надеюсь, что летний сезон на "Роза Хутор" пройдет также бодро, активно и плодотворно, как и фестиваль ROSA RUN»,— отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

«Платежная система "Мир" уже третий год поддерживает "Беговое сообщество", а в этом году выступает титульным партнером бегового фестиваля "Мир" Rosa Run. Мы видим, как бег с каждым годом привлекает к себе все больше любителей, и хотим поддержать начинающих и профессиональных спортсменов. На Rosa Run для участников забега действует 10% скидка на оплату регистрации картой "Мир", а для всех гостей "Роза Хутор" — скидка 10% на проживание в отелях и 30% — в кафе и ресторанах»,— рассказывает коммерческий директор платежной системы «Мир» Дмитрий Бувин.

В рамках «МИР» ROSA RUN каждый участник получит трофейную футболку фестиваля, а также сможет собрать целую коллекцию медалей за участие во всех днях.

Помимо соревнований для взрослых, в дни проведения фестиваля также пройдут несколько контрольных занятий для детей и их родителей ROSA KIDS. С 28 апреля по 2 мая юные бегуны в возрасте от 0 до 12 вместе с родителями смогут принять участие в увлекательном беговом квесте. Им предстоит преодолеть ~2 км и определить на местности четыре контрольные точки в виде флагов с буквами. Те, кому удастся выполнить задание, получат памятную футболку и медаль.

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