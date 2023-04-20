Отопительный сезон завершился в 20 районах Кубани

В 20 районах Краснодарского края уже завершили подачу тепла в дома. В остальных муниципалитетах помещения продолжают отапливать из-за низких ночных температур, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В регионе были зафиксированы технологические сбои, но их оперативно устраняли. В сравнении с прошлыми периодами в этом году мы вышли на более высокий уровень. Уже готовимся к работе в осенне-зимний период 2023–2024 годов»,— отметил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Он подчеркнул, что отопительный сезон прошел в штатном режиме. Решение о его окончании принимает муниципалитет, когда среднесуточные температуры держатся выше восьми градусов на протяжении более пяти дней.

В 2023 году на Кубани планируют провести модернизацию не менее 50 котельных и около 130 км теплотрассы. Работы проведут в том числе с привлечением частных средств.

Татьяна Ручкина

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