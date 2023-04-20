Экс-глава администрации Уфимского района стал замминистра ЖКХ Башкирии

Бывший глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров по распоряжению правительства Башкирии назначен заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства республики, сообщили на сайте минЖКХ.

Обязанности главы районной администрации с 19 апреля исполняет Николай Ельников, ранее занимавший должность замминистра ЖКХ.

Вилорий Угаров родился в 1964 году в Уфе. Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. С 2000 по 2004 годы был замглавы администрации Уфимского района. В 2005-2007 годах работал в администрации начальником отдела экономики и прогнозирования. До 2014 года занимал должность замглавы администрации Советского района Уфы. В апреле 2014 года стал главой администрации Уфимского района.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте