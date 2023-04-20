Губернатор Кубани раскритиковал региональный законопроект о налоговых льготах для спортивных школ и горнолыжных курортов

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал депутатов заксобрания пересмотреть законопроект об освобождении от налога на имущество ряда предприятии и организаций, сообщает пресс-служба администрации региона. Законопроект обсуждался в ходе сегодняшний сессии заксобрания Кубани.

В частности, законопроектом предусматривался льготный порядок налогообложения для некоммерческих организаций, в собственности которых находятся крупные многофункциональные спортивные школы. По мнению Вениамина Кондратьева, льготы могут быть предоставлены только в том случае, если учредители спортивных школ предоставят детям возможность заниматься бесплатно.

Также господин Кондратьев не поддержал идею освобождении от налога на имущество компаний, имеющих в собственности горнолыжные трассы. «Горнолыжные курорты не простаивают, это самодостаточный рентабельный бизнес, а мы при этом рассматриваем вопрос о предоставлении им льгот. Я предлагаю более детально изучить эту тему и вернуться к ее обсуждению на следующей сессии ЗСК», – заключил Вениамин Кондратьев.