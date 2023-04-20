«Альфа Южные метры» — инвестиции в недвижимость Сочи

УК «Альфа-Капитал» и федеральный девелопер «Неометрия» запустили стратегию доверительного управления «Альфа Южные метры», которая предполагает инвестиции в фонд для приобретения недвижимости в одном из самых привлекательных городов России — Сочи.

Инвестиционная идея заключается в покупке квартир комфорт-класса в жилом комплексе «Флора». Проект реализуется застройщиком федерального уровня «Неометрия». Приобретение недвижимости будет осуществляться на условиях эксклюзивного дисконта за оптовую покупку, а для снижения рисков инвесторов предусмотрен обратный выкуп квартир группой компаний «Неометрия» по фиксированной цене выше закупочной.

Стратегия «Альфа Южные метры» ориентирована на долгосрочных инвесторов, которые рассчитывают на доход за счет роста стоимости жилой недвижимости. Минимальная сумма инвестиций составит 107 тыс. руб., срок инвестиций — три года, а ожидаемая доходность стратегии составляет 18,76% за год (1). Стратегия доступна для оформления неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении, на сайте и в офисах УК «Альфа-Капитал».

«Инвестиции в недвижимость всегда были интересны розничным инвесторам: это один из "вечных" активов, которые востребованы в любые времена. Полагаем, что с учетом поддержки государством строительной отрасли и повышенного спроса на качественную недвижимость на локальном рынке стоимость квадратного метра на юге России продолжит расти. Особенно это актуально для одного из крупнейших туристических кластеров — Сочи. Стратегия "Альфа Южные метры" пополнит линейку наших продуктов в сегменте альтернативных инвестиций, а низкий порог входа делает ее доступной для широкого круга клиентов»,— прокомментировал Николай Антипов, директор Центра по работе с институциональными и корпоративными клиентами УК «Альфа-Капитал».

«Данное предложение было разработано для клиентов УК "Альфа Капитал" — инвесторов, заинтересованных в повышении ликвидности их вложений. А что сегодня может быть более инвестиционно привлекательным, чем недвижимость в Сочи? Фактически это альтернативный продукт для тех, кто рассматривает покупку паев, а не приобретение лота полностью»,— рассказала Марина Черненко, генеральный директор федерального девелопера «Неометрия».

Краснодарский край — один из главных туристических регионов России, что обеспечивает высокий спрос на объекты недвижимости. Так, в 2022 году россияне особенно активно инвестировали в сектор жилой недвижимости — стоимость квадратного метра в Краснодарском крае показала значительный рост (2).

УК «Альфа-Капитал» — одна из крупнейших компаний на рынке управления активами. УК «Альфа-Капитал» была создана в 1996 году и является пионером рынка управления активами частных, институциональных и корпоративных инвесторов. Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность — от подбора земельного участка до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. На сегодняшний день «Неометрия» реализовала более 1 000 000 кв. м недвижимости, обеспечила комфортным жильем более 30 тыс. семей. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ. (1) Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего». (2) По данным Росстата Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее также «компания» и/или «управляющая компания»). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22.09.1998 выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000 выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. При заключении договора доверительного управления клиенту следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2, стр.1. Телефоны: +74957834783, 88002002828, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru. ОГРН 1027739292283. Услуга не является банковским вкладом (депозитом). Инвестиции не подразумевают обязательства по возврату основной инвестированной суммы. Упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту. Доход по инвестиционным паям подлежит налогообложению. Налоговый агент по НДФЛ — управляющая компания. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, профессиональным советом, инвестиционным анализом, прогнозом событий, заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управления фондом, в том числе его идеей и стратегией, офертой, приглашением делать оферту и предложение, и не подразумевалась в качестве таковых, не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов и услуг, а является исключительно ознакомительной информацией. Все данные, в том числе показатели, их расчеты, обоснования и предпосылки, приведенные в настоящем документе, актуальны исключительно на дату настоящего документа, указанную в нем, если иная дата не указана специально. Указанная информация может быть изменена ООО УК «Альфа-Капитал» в любое время без предварительного уведомления. Термины, сокращения и аббревиатуры, если иное специально не указано, применяются в настоящем документе в следующих значениях и понятиях: все заявления, оговорки, уведомления не должны рассматриваться как стремление компании исключить и/или ограничить ее обязанности перед своими клиентами, контрагентами и кем бы то ни было, которые не могут быть ограничены применимым законодательством. Кроме непосредственного значения они призваны побудить любых инвесторов относиться со всей серьезностью к принимаемым ими инвестиционным и иным решениям и к процессу их принятия.

Читайте нас в Telegram

Застройщик ООО СЗ «РАФСТРОЙ». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф. https://neometria.ru/