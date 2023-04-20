В Геленджике младенец скончался после падения с 9 этажа

В селе Архипо-Осиповка под Геленджиком 5-месячная девочка выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. В результате полученных травм она скончалась, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Установлено, что младенец и ее 7-летняя сестра проживали с матерью в съемной квартире на девятом этаже одного из многоквартирных домов, расположенных по переулку Славянскому. По словам матери, она накануне ушла из дома и оставила детей одних. Вернувшись, она обнаружила около дома тело своей младшей дочери с характерными при падении с высоты повреждениями.

По факту гибели младенца было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и полную картину произошедшего. Кроме того, они изучат условия жизни и воспитания детей в семье.

Татьяна Ручкина

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