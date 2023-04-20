В прокат выходит фильм «Красиво» о российской моде

13 апреля в прокат вышел 11-серийный фильм «Красиво». Каждая серия, кроме первой, описывает конкретный год с точки зрения российской моды — тренды, привычки, потребление и герои времени. Фильм вышел при поддержке маркет-платформы Lamoda. Среди гостей фильма — Ксения Собчак, Рената Литвинова, Варвара Шмыкова, Никита Кукушкин, дизайнер Вика Газинская и другие. В качестве экспертов были приглашены модный историк Тим Ильясов и бывший главный редактор российского Vogue Ксения Соловьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru Следующая фотография 1 / 10 Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru Фото: Lamoda.ru

Герои фильма вспомнят, как мода влияла на них, как именно создавались тренды и что осталось в прошлом, так и не дойдя до современного понимания моды. Все эпизоды уже доступны на YouTube или на площадке Lamoda. Больше информации можно найти на сайте фильма «Красиво».