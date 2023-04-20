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Коммерсантъ FM
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В прокат выходит фильм «Красиво» о российской моде

13 апреля в прокат вышел 11-серийный фильм «Красиво». Каждая серия, кроме первой, описывает конкретный год с точки зрения российской моды — тренды, привычки, потребление и герои времени. Фильм вышел при поддержке маркет-платформы Lamoda. Среди гостей фильма — Ксения Собчак, Рената Литвинова, Варвара Шмыкова, Никита Кукушкин, дизайнер Вика Газинская и другие. В качестве экспертов были приглашены модный историк Тим Ильясов и бывший главный редактор российского Vogue Ксения Соловьева.

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Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

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Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

Фото: Lamoda.ru

Герои фильма вспомнят, как мода влияла на них, как именно создавались тренды и что осталось в прошлом, так и не дойдя до современного понимания моды. Все эпизоды уже доступны на YouTube или на площадке Lamoda. Больше информации можно найти на сайте фильма «Красиво».

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