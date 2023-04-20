Стартовал грантовый конкурс для социальных проектов из Выксы и Кулебак

Грантовый конкурс социальных проектов из Выксы и Кулебак запустила Объединенная металлургическая компания (ОМК). Волонтеры смогут получить до 50 тыс. руб. на реализацию идеи, некоммерческие организации – до 250 тыс. руб., сообщили организаторы конкурса «ОМК Партнерство».

Заявки принимают до 23 мая, победителей определят 22 июня 2023 года.

В прошлом году из Нижегородской области участие в конкурсе могли принять только жители Выксы. Поддержку получили 28 волонтеров, шесть некоммерческих организаций и шесть муниципальных учреждений.

Кроме Нижегородской области, в этом году ОМК поддержит участников еще из 27 регионов России. Бюджет конкурса был увеличен на 20% по сравнению с 2022 годом и составил 28,7 млн руб.

Наталья Алексеева