Росприроднадзор проверит АО «МЗ "Петросталь"» из-за столба желтого дыма с территории Кировского завода

Жители Санкт-Петербурга сегодня, 20 апреля, заметили огромный столб желтоватого дыма в районе Кировского завода. Такие выбросы в народе часто называют «лисьим хвостом». Он мог образоваться на территории предприятия АО «МЗ "Петросталь"». Как сообщила корреспонденту «Ъ» пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, эта организация уже не раз попадала в поле зрения надзорного органа.

В федеральной службе отметили, что деятельность предприятия позволяет сделать выводы, что выбросы свойственны диоксиду азота. Ранее в работе завода «Петросталь» уже выявлялись превышения по выбросам в атмосферный воздух этого газа.

Ведомство готовит предостережение в адрес компании в части соблюдения обязательных норм по контролю выбросов в атмосферный воздух и требований к охране окружающей среды. Собеседник пояснила, что о каких-либо конкретных санкциях на данный момент говорить преждевременно.

Как пояснили «Ъ» в городском управлении МЧС, вызовов на место бригады спасателей с территории Кировского завода не поступало.

В августе 2021 года прокуратура Петербурга установила, что оранжево-рыжий дым образуется при использовании «Петросталью» мартеновских печей для производства металлоизделий. Надзорное ведомство пришло к выводу, что оборудование, предназначенное для очистки газов от загрязняющих веществ, должное обезвреживание выбросов не обеспечивает, а также эксплуатируется с нарушением установленных требований по охране атмосферного воздуха.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Петросталь" обязали снять дымовую завесу».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург