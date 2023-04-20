Эксперты назвали самую стабильную мобильную связь на М-4 «Дон»

Эксперты Telecom Daily назвали оператора с самым стабильным покрытием на трассе М-4 «Дон». Эксперты проводили замеры на дороге от Москвы до Новороссийска общей протяженностью более 1,5 тыс. км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.freepik.com Фото: ru.freepik.com

Лидером по характеристикам стабильности, средним скоростям, а также максимальной скорости по направлению к абоненту стал МТС. По параметру Ping, который отвечает за задержку сигнала (как быстро пакет данных доставляется на сервер и возвращается обратно) оператор также занял первое место со значением 74 Мс. У «Билайна» показатель составил 75,2 Мс, у Tele2 — 96 Мс, у «МегаФона» — 117,2 Мс.

Лучшая средняя скорость по направлению к абоненту оказалась у Tele2 и МТС — 42 Мб/с и 41,3 Мб/с соответственно. У «Билайна» она составила 37 Мб/с, у «МегаФона» — 36,1 Мб/с. По средней скорости от абонента на первом месте оказался МТС (15,7 Мб/с), на втором — «Билайн» (14,8 Мб/с), далее расположились «МегаФон» (13,8 Мб/с) и Tele2 (12,8 Мб/с).

Тат Гаспарян

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