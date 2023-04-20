«Неометрия» провела на «Всероссийском жилищном конгрессе» мероприятия для партнеров

Федеральный девелопер «Неометрия» в рамках «Всероссийского жилищного конгресса-2023» провел собственное мероприятие для партнеров, на котором представители компании рассказали о ситуации на рынке недвижимости в городах Юга России, а также трендах в продажах жилья

Коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт отметила, что Краснодар сегодня характеризуется очень насыщенным рынком недвижимости и большим количеством сделок как на первичном, так и на вторичном рынках.

«Сочи по числу сделок уступает, однако это связано лишь с меньшей площадью курорта по сравнению с Краснодаром, и в действительности недвижимость в городе крайне востребована. При этом спросом пользуется не только жилье, но и гостиничные комплексы», - пояснила Ольга Нарт.

Новороссийск в данный момент повторяет путь, уже пройденный Краснодаром, и можно не сомневаться, что востребованность жилья и его стоимость в городе будут повышаться. Ростов-на-Дону в свою очередь является точкой притяжения для людей из соседних регионов и тоже активно развивается.

Директор департамента по работе с партнерами Виталий Степанов рассказал о проекте «Неокадемия» для партнеров, включающим в себя несколько дней практических и теоретических занятий.

«В рамках обучения рассматриваются важнейшие этапы работы с клиентом. Как правильно выявлять его потребности, почему важно, чтобы он доверял агенту. Все, кто проходил курс «Неокадемии» говорят, что после этого начали смотреть на свою работу немного иначе и смогли сделать ее более эффективной», - прокомментировал Виталий Степанов.

Руководитель отдела по работе с партнерами в Сочи Черняк подробнее остановился на теме курортной недвижимости. Он отметил, что Сочи сегодня бьет все рекорды не только по продажам и стоимости жилья, но и в части выгод, которые «Неометрия» предоставляет партнерам. На примере ЖК «Фрукты» он пояснил, что стоимость квадратного метра в Сочи не будет снижаться, и качественные проекты продолжат пользоваться большим спросом у людей со всей России.

Руководитель продаж «Неометрии» в Ростове-на-Дону Александр Жилин отметил, что этот город является одной из главных точек роста на Юге России и ее гастрономическим центром. Также важна близость сразу к двум морям – 40 километров до Азовского и 380 до Черного.

«Мы гордимся своим проектом клубного дома «Вместе» в Ростове-на-Дону. Это настоящий эксклюзив города. При этом стоимость квадратного метра продолжает расти, и такое вложение средств наверняка будет интересно многим вашим клиентам», - обратился к партнерам Александр Жилин.

Большой интерес покупатели жилья проявляют к Краснодару – городу, который регулярно входит в ТОП-3 по качеству и комфортности среды. По словам руководителя отдела продаж «Неометрии» в Краснодаре Самвела Саркисяна, компания реализует в краевом центре несколько проектов – «Отражение», «Улыбка» и «Южане». Каждый из них имеет свои особенности, важные для покупателя. К примеру, в ЖК «Улыбка» — это близость к парку «Краснодар», дизайнерские подъезды, полностью закрытая территория и большой выбор планировок.

Руководитель отдела продаж «Неометрии» в Новороссийске Дмитрий Романишко отметил, что этот приморский город отличается от других курортов тем, что его инфраструктура действует круглый год, есть много возможностей по учебе и трудоустройству, что и привлекает туда людей из регионов России. Также он рассказал про проект «Неометрии» - ЖК «Облака», одним из отличий которого является наличие «активити парка», поделенного на зоны по интересам, как для самых маленьких, так и для старшего поколения.

Таким образом основным тезисом, озвученным на встрече, было то, что рынок продолжает расти, и у каждого города Юга есть своя аудитория, которая выбирает его, исходя из уровня цен, локации и других параметров.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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Застройщик: ООО СЗ «ДАРСТРОЙ-ЗАПАД», ООО СЗ «ЮФОМЕГАЛИТ», ООО СЗ «СТРОИТЕЛЬ ЮГА», ООО СЗ «Югстрой Регион», ООО СЗ «Азбука жилья», ООО СЗ «БЕЛЫЕ РОСЫ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. https://neometria.ru/