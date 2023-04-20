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Экс-главу УФНС Курганской области подозревают в даче взятки

Бывшего начальника управления ФНС по Курганской области Юрия Касьяненко подозревают в даче взятки врачу за постановку фиктивного диагноза тяжелой болезни. В числе фигурантов уголовного дела его адвокат и работник медучреждения, сообщают в региональном управлении СК России.

Бывший руководитель областного управления Федеральной налоговой службы в 2017 году был признан виновным в превышении должностных полномочий и осужден на три года колонии общего режима. Как считает следствие, тогда он поручил защищавшему его на процессе адвокату договориться со знакомым ему медработником о постановке фиктивного диагноза тяжелой болезни, который бы позволил смягчить наказание. Впоследствии врач-уролог Курганской областной клинической больницы во время медосмотра подменил биопсийный материал осужденного. В дальнейшем он был признан тяжелобольным и требующим лечения в медучреждении, в связи с чем суд заменил ему реальный срок лишения свободы на условный. За это экс-глава регионального УФНС через адвоката передал врачу взятку в 300 тыс. руб.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона. В зависимости от степени участия фигурантам вменяют получение и дачу взятки, а также подстрекательство к даче взятки. Один из них, адвокат, заключен под стражу. Двум другим следствие готовится предъявить обвинение.

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