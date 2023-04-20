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Строительство дома культуры в деревне будущего Узи завершилось на 70%

В Селтинском районе Удмуртии, где реализуется программа «Деревня будущего», продолжается ремонт и строительство 10 объектов в деревне Узи. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, возведение сельского дома культуры на 100 мест завершено на 70%.

В частности, объект также вместит библиотеку и местную администрацию. В настоящее время рабочие занимаются внутренней отделкой, монтируют сантехнику и электроснабжение. Планируется также покрыть брусчаткой площадку перед новым домом культуры, установить малые архитектурные формы, освещение и скамейки. Рядом завершается обустройство общественного пространства.

Продолжается ремонт детского сада, где ведутся работы по замене пола, окон и потолков. Здесь также покрасят стены, обновят лестничные клетки, систему пожарной сигнализации, вентиляцию и электрику. Снаружи рабочие отремонтируют фасад, входные группы, отмостки и благоустроят прилегающую территорию.

В рамках «Деревни будущего» также запланированы работы в местных школе, ФАПе, на плоскостном спортивном сооружении. Кроме того, будет установлена въездная стела.

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