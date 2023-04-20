Пермская стоматклиника сменила название по требованию налоговой

Пермская стоматологическая клиника на ул. Пионерской, 15 сменила название с «Рона» на «Ро-На». Об этом порталу Properm.ru сообщила одна соучредитель клиники Татьяна Назарова. Госпожа Назарова пояснила, что владельцам медицинской организации и налоговой, которая добивалась переименования учреждения в суде, удалось прийти к такому компромиссному варианту. В ЕГРЮЛ информация о смене названия клиники пока не отражена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс карты Фото: Яндекс карты

В ноябре 2022 года Межрайонная ИФНС России №17 по региону подала в Арбитражный суд Пермского края заявления к трем зарегистрированным в Перми ООО «РОНА»: одно из них управляет вышеуказанной стоматклиникой, второе занимается торговлей строительными материалами, третье подконтрольно владельцу пермской сети аптек «Планета здоровья» Александру Броварцу и специализируется на розничной торговле лекарственными средствами. В своих заявлениях налоговая требовала, чтобы компании изменили свои фирменные названия, так как, по мнению истца, в них содержится слово «РОНА» «как производное от Русской освободительной народной армии (РОНА) — коллаборационистской бригады в период Великой Отечественной войны».

Заявление к стоматклинике и компании по продаже стройматериалов суд удовлетворил и обязал их сменить название в течение трех месяцев со дня вступления решений в силу. Торговая компания этого пока не сделала. Производство по делу в отношении ООО, принадлежащего господину Броварцу, было прекращено, так как учредитель добровольно переименовал общество в «РОННА».

По данным Kartoteka.ru, в РФ на данный момент действует 133 юрлица, которые называются «РОНА» или имеют более длинное наименование, содержащее такую аббревиатуру. Подобных заявлений налоговой к таким компаниям в других субъектах РФ в суд не поступало.