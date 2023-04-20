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«Фрегат» отреставрирует казарму в нижегородском кремле за 248 млн рублей

Победителем конкурса по выбору подрядчика для реставрации объекта культурного наследия – казармы гарнизонного батальона в нижегородском кремле выбрано ООО «Фрегат». Контракт заключат по начальной (максимальной) цене — 248,8 млн руб., согласно порталу госзакупок.

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Фото: архитектурное бюро «Асгард»

Фото: архитектурное бюро «Асгард»

Фото: архитектурное бюро «Асгард»

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Фото: архитектурное бюро «Асгард»

Фото: архитектурное бюро «Асгард»

Фото: архитектурное бюро «Асгард»

Заказчиком выступает Нижегородский государственный художественный музей. «Фрегату» предстоит к лету 2024 года восстановить кирпичную кладку стен, привести в порядок фасады и внутренние помещения.

Как писал «Ъ-Приволжье», в здании после реставрации планируют открыть выставочное пространство с лекториями и кафе.

Анастасия Еремина

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