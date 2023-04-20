В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему полицейскому за переписку со школьницами

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил 60-летнего бывшего полицейского к пяти годам колонии строгого режима за переписку со школьницами на сайте знакомств. Об этом «Ъ-Урал» рассказала его адвокат Ольга Кезик. Экс-силовика признали виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетних (ч.1 ст.135 УК РФ). Защита намерена обжаловать приговор.

По словам адвоката, осужденный познакомился с двумя подростками на сайте знакомств «Мамба». Там экс-полицейский и девушки были зарегистрированы под фейковыми именами, поэтому мужчина якобы не знал, что общается с несовершеннолетними. Впоследствии переписку обнаружили сотрудники полиции, которые по IP-адресу установили личности подсудимого и пострадавших.

«Позиция защиты, что стороной обвинения не было доказано наличие умысла у подзащитного общаться с подростками. Умысел и не мог сформироваться в отсутствии зрительного и голосового контакта. Он не видел даже реальной фотографии девушки. Переписывался с электронным ящиком»,– заявила адвокат.

Сейчас экс-силовик находится в изоляторе временного содержания (ИВС). В ближайшее время его могут перевести в ПФРС ИК-13 (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора).

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