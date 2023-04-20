На Кубани поддержали запрет продажи вейпов несовершеннолетним

Депутаты Заксобрания Кубани поддержали федеральный закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба кубанского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Глава комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский в ходе круглого стола подчеркнул, что тема защиты здоровья несовершеннолетних от никотинсодержащей продукции и последствий ее потребления не просто злободневная, а стратегическая, поэтому обсуждаемый закон был принят так оперативно.

По его словам, кратное увеличение штрафов усилит защиту подростков от курения и не позволит продавцам вейпов «зарабатывать на здоровье детей».

Также участники круглого стола отдельно рассмотрели негативное влияние курения вейпов на здоровье несовершеннолетних. Специалисты отметили, что вейпинг воздействует на защитные барьеры легких, провоцируя фиброз, развитие хронического бронхита, повышает риск развития инфаркта миокарда и инсульта, онкологических заболеваний, неблагоприятно влияет на репродуктивную систему. Кроме того, участники напомнили о случаях отравления никотинсодержащими жидкостями, в том числе смертельных.

«Государственной думой принят важный для общества федеральный закон, вводящий полный запрет на продажу несовершеннолетним вейпов. Теперь необходимо работать над тем, чтобы действие его положений было максимально эффективным. К этому должны подключиться все: органы государственной и муниципальной власти, правоохранители, родители, общественные организации»,— прокомментировал принятый федеральный закон председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним был внесен на рассмотрение Госдумы 7 апреля. Уже 11 апреля документ приняли сразу в трех чтениях.

Леонид Ломакин

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