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Годовая инфляция в Челябинской области снизилась до 3,6%

В марте годовая инфляция в Челябинской области снизилась до 3,6% после 10,2% в феврале. Это связано с эффектом высокой базы прошлого года, когда большинство товаров и услуг резко подорожали из-за ослабления рубля, нарушения цепочек поставок импортных товаров и ажиотажного спроса. Об этом сообщают в Челябинском отделении Уральского ГУ Банка России.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в марте составил 3,5%, что на 5,7 процентных пункта меньше, чем в феврале. Из-за роста объемов производства замедлилось удорожание мясопродуктов, молока, творога и йогуртов. По этой же причине ускорилось снижение цен на свинину и мясо птицы. По причине высокого урожая пшеницы замедлилось удорожание макаронных изделий и подешевела мука.

Непродовольственные товары в марте стали стоить на 1,36% меньше, чем годом ранее, когда наблюдался всплеск цен на многие импортные товары. Из-за сдержанного потребительского спроса и налаживания параллельного импорта подешевели электротовары и компьютеры. Ускорилось годовое снижение цен на телефоны и телерадиотовары. Благодаря расширению предложения азиатских брендов замедлилось удорожание новых автомобилей.

Годовой темп прироста цен на услуги в марте уменьшился до 10,7%. На это повлияло снижение цен на зарубежные туристические поездки.

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