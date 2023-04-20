«Речной круизный туризм переживает ренессанс»

О том, насколько востребованы речные круизы в России, почему судоходные компании вынуждены сокращать время стоянки в российских городах и как будут возрождать маршрут «Московская кругосветка», или «Золотое кольцо», рассказывает генеральный директор нижегородской круизной компании «ГАМА» Дмитрий Галкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Дмитрий Николаевич, скоро начнется туристическая навигация. Как вы оцениваете состояние круизной отрасли сегодня и чего ждете от наступающего сезона?

— Сейчас речные круизы пользуются повышенным спросом. Это закономерно: кроме Турции, Египта и ОАЭ, поехать некуда. Поэтому активно растет спрос на маршруты внутреннего туризма, речные круизы не являются исключением. Мы переживаем своеобразный ренессанс. Он закончится, как только снова будет открыто авиасообщение, но пока судоходные компании просто обречены на успех. В прошлом году по объемам перевозок мы приросли больше чем на 20%. Думаю, этот год будет таким же.

— Рынок речных круизов сегодня продолжает расти или он уже достиг своего максимума, который теперь необходимо поддерживать?

— Рынок растет, но на нем есть определенные ограничения. Это, в частности, касается стоимости туров, которая в первую очередь зависит от стоимости топлива и рабочий силы, и от стоимости обслуживания флота в портах стоянок. Во всех регионах областные и республиканские власти говорят, что туризм — это их будущее, вкладывают миллиарды рублей в благоустройство территорий. Города, действительно, хорошеют, но одновременно с этим стоимость подхода и обслуживания на их причалах растет не в привязке к инфляции, а просто в разы — в два-три раза от одной навигации к другой. Это необоснованно.

Чтобы было понятнее, я всегда привожу пример из пассажирских автоперевозок. На дальних маршрутах во время остановок на обед водитель никогда не платит в кафе, куда он привез группу туристов. Это нормально: он сделал кафе определенную выручку, кафе его таким образом отблагодарило. Почему с речными перевозками так не работает? Суда привозят в город сотни туристов, каждый из которых потратит в местных магазинах по несколько тысяч рублей, которые потом в виде налогов попадут в городской бюджет. Возможно, собрать деньги с судоходных компаний просто проще, но в результате мы вынуждены сокращать время стоянки или вообще не заходим в некоторые порты.

— Насколько достаточен круизный флот?

— Отечественных судов на речных маршрутах практически нет. В основном на перевозках заняты суда, построенные в советское время в Чехии, Венгрии, Германии и Австрии, в том числе в рамках программ совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Тогда существовало определенное разделение труда. Наши корабелы строили грузовой и нефтеналивной флот, а страны СЭВ производили пассажирский.

Сегодня почти нет новых отечественных теплоходов, за исключением «Петра Великого», «Мустая Карима», трех наших теплоходов «Сура» и нового судна «Золотое кольцо», которое в 2023 году выйдет в свою первую навигацию. Все остальное — из времен СССР. Нам досталось хорошее наследство, это был лучший речной флот в мире. Он уже 30 лет просуществовал после распада СССР и его потенциала хватит еще лет на 20 при бережном использовании. С морским круизным флотом ситуация значительно хуже, он просто перестал существовать как класс.

Определенные шаги в возрождении отечественного пассажирского судостроения делаются. Пару лет назад было соответствующее постановление правительства РФ, мы активно взаимодействовали с Ростуризмом на тему того, что именно нужно судоходному сообществу, какой флот необходимо строить, формировали заявки. Сейчас Ростуризма уже нет, пока не очень понятно, как дальше этот процесс будет выстраиваться, на каких условиях мы сможем получать новые суда. Я считаю, что единственным верным вариантом является программа льготного лизинга.

Еще один вопрос — прибыльность этого бизнеса. В СССР круизный туризм был планово убыточным. Понятно, что в наше время ситуация изменилась, но каких-то свехприбылей в этом бизнесе и сегодня нет. Это тоже сказывается на желании инвесторов вкладывать средства в развитие пассажирского флота.

— А есть ли потенциал в круизном туризме по российским рекам?

— Сейчас в России из 100 тыс. км судоходных путей пассажирским флотом используется половина. В европейской части конкуренция очень плотная. Здесь все хорошо с точки зрения спроса и предложения. Но у нас же есть еще Сибирь, Дальний Восток. Проблема в том, что Енисей, Обь, Лена, Иртыш — хотя и большие, но мелководные реки. Там нужны суда с осадкой не более двух метров, а таких в России очень мало. Не все теплоходы можно перевезти за Урал. Там сейчас в сфере речных круизов работает всего 10-12 теплоходов. Это не значит, что там нет красивых мест или спроса на круизы. Просто не каждое судно в состоянии там работать.

— Вы для себя рассматриваете возможность работы на таких реках?

— Только что мы построили первый теплоход с низкой осадкой, способный работать на мелководье. Это «Золотое кольцо». Его корпус и надстройка строились на верфи «Лотос» в Астрахани, остальные работы мы проводим сами в Нижегородской области. На теплоходе будут большие каюты по 16,2 кв. м, в каждой из них будет балкон. Во время круиза у всех 180 пассажиров будет возможность питаться в одну смену. Кроме того, на теплоходе есть зал для проведения массовых мероприятий, позволяющий комфортно разместиться сразу всем пассажирам. С этой весны судно будет работать на Волге и Оке. Второй такой теплоход уже спущен на воду на «Лотосе» и скоро будет отправлен на достройку в Нижний Новгород.

— Это будет возрожденный речной маршрут по городам «Золотого кольца»?

— До 1984 года этот маршрут назывался «Московская кругосветка». На нем работали теплоходы проекта 737, последний из которых сейчас стоит на Городецком судоремонтном заводе. На долгое время маршрут был забыт, и сейчас появилась возможность его возродить. Наш новый теплоход, действительно, без проблем может пройти по всем городам «Золотого кольца» и под всеми мостами Москвы. Он выходит из Нижнего Новгорода, идет по Волге и по каналу имени Москвы доходит до Северного речного вокзала в Москве. Потом по Москва-реке — до Южного речного вокзала. По пути теплоход проходит по самому центру столицы, мимо здания правительства РФ, Москва-сити, храма Христа Спасителя и Кремля. Мы называем это «сценическое плавание». Около бывшей фабрики «Красный Октябрь» теплоход делает трехчасовую остановку, чтобы пассажиры могли прогуляться до Красной площади. С Южного речного вокзала судно доходит до Оки и по ней возвращается в Нижний Новгород.

— Готова ли сегодня речная инфраструктура к тому, что объемы речных перевозок могут вырасти?

— Ее явно недостаточно. В Нижегородской области региональные власти активно развивают скоростной флот на подводных крыльях. Благодаря этой программе новые причалы стали появляться. В других регионах нормальные причалы имеют только областные центры. Поэтому при проектировании «Золотого кольца» мы предусмотрели для него возможность подхода к необорудованному берегу, чтобы люди могли сходить на сушу по специальным трапам.

— Кроме «Золотого кольца» какие еще маршруты появятся в новую навигацию?

— В Нижнем Новгороде запустим маршрут по речному городскому кольцу. Небольшой теплоход будет курсировать от 10-го до 4-го причала и оттуда на Стрелку. В любой из этих точек пассажир сможет выйти, погулять и потом на следующем рейсе отправиться дальше. Продолжат работу традиционные рейсы на линии Москва — Астрахань, только их будет не три, а два. Третий рейс будет ходить от Астрахани до Нижнего Новгорода и обратно. Часто туристы из Самары, Саратова, Казани или Чебоксар говорят, что не хотят в Москву, но с удовольствием посмотрели бы Нижний Новгород. Для них мы и ввели такую новацию. Надеемся, что этот рейс будет востребован и с его помощью Нижний Новгород привлечет дополнительное количество туристов.

Беседовал Андрей Репин