В Ярославской области за последние сутки произошло 45 палов сухой травы

На территории Ярославского региона за прошедшие сутки произошло 45 палов сухой растительности, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Основная часть палов зафиксирована в Переславском, Гаврилов-Ямском и Ростовском районах. Общая площадь уничтоженной травы — 47 Га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тушение палов сухой травы

Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области Тушение палов сухой травы

Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области

Самый большой пожар произошел в Переславле, там сгорело 20 Га. Кроме того, в результате одного из палов в Гаврилов-Ямском районе уничтожено строение.

«На тушение возгораний было привлечено 56 единиц техники и 204 человека личного состава»,— сообщили в МЧС. Отмечается, что всего по состоянию на 20 апреля зафиксировано 469 выездов общей площадью 608 Га.

Алла Чижова