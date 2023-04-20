Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области за последние сутки произошло 45 палов сухой травы

На территории Ярославского региона за прошедшие сутки произошло 45 палов сухой растительности, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Основная часть палов зафиксирована в Переславском, Гаврилов-Ямском и Ростовском районах. Общая площадь уничтоженной травы — 47 Га.

Тушение палов сухой травы

Тушение палов сухой травы

Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области

Тушение палов сухой травы

Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области

Самый большой пожар произошел в Переславле, там сгорело 20 Га. Кроме того, в результате одного из палов в Гаврилов-Ямском районе уничтожено строение.

«На тушение возгораний было привлечено 56 единиц техники и 204 человека личного состава»,— сообщили в МЧС. Отмечается, что всего по состоянию на 20 апреля зафиксировано 469 выездов общей площадью 608 Га.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...