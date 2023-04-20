«Искать интригу в матчах было сложно»

В полуфиналах Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити»—«Реал» и «Милан»—«Интер». Ответные матчи одной четвертой финала 19 апреля вечером завершились вничью. «Бавария» на своем поле сыграла с «Мансити» (1:1), а «Интер» с «Бенфикой» (3:3). Английский и итальянский клубы прошли дальше за счет побед в первых встречах. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

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Искать интригу в матчах Лиги чемпионов было сложно. Слишком крупно обыграли фавориты своих оппонентов в первых встречах. Победа «Сити» (3:0) в принципе решала все вопросы, но игроки «Баварии», несмотря ни на что, пытались совершить невозможное, за что честь им и хвала. Только вот забитых мячей ждать пришлось долго, хотя событий в матче было много с первых минут. Отмененная красная карточка, несколько сумасшедших опасных моментов в исполнении мюнхенских футболистов и незабитый пенальти Эрлинга Холанна.

В первом тайме футболисты «Мансити» и «Баварии» с трудом контролировали эмоции и даже чуть не подрались. Всех немного успокоил гол «Манчестер Сити» после перерыва, конечно, в исполнении того же Холанна.

«Бавария» в концовке один мяч отквитала с пенальти, но все это было уже не очень важно. Даже этот гол не испортил впечатления от игры «Манчестер Сити» и не разубедил, что именно этот клуб должен выиграть Лигу чемпионов. О том, что может помешать команде Пепа Гвардиолы забрать ушастый кубок, “Ъ FM” рассказал футбольный аналитик Константин Клещев:

«Кто может противостоять сегодня "Манчестер Сити", сказать довольно трудно. Но форма — штука изменчивая. И через месяц все может быть по-другому. Может быть, у "Мансити" начнется какой-то спад. Но я в этом сомневаюсь».

Так что в противостоянии с «Реалом», «Манчестер Сити» точно будет фаворитом. А вот в другом полуфинале, где болельщики увидят миланское дерби, предсказать победителя значительно сложнее, и тот факт, что команда Симоне Индзаги забила «Бенфике» пять мячей в двух матчах, ничего не значит. Единственное, в чем точно можно быть уверенным, так это в том, что стадион в Милане будет забит до отказа.

В матче с «Бенфикой», кстати, итальянский клуб установил новый личный рекорд, заработав на продаже билетов €8 млн. И тот, кто пришел на стадион, вряд ли пожалел об этом. Даже победа (2:0) в Португалии не заставила футболистов остановиться. «Интер» не сел в оборону, искал счастья в атаке и забил еще три. Правда, так же три мяча и пропустил. Зато матч получился по- настоящему огненным и завершился с невероятным счетом — 3:3.

Но, несмотря на голы в концовке, делать выводы о проблемах «Интера» в обороне не стоит. Просто имея невероятное преимущество, хозяева потеряли концентрацию, уверен футбольный эксперт Игорь Шалимов, который сам играл за «Интер»:

«Они расслабились и пропустили эти два мяча. Но что могла сделать "Бенфика"? Счет 3:1 уже все за себя сказал. Тут было все понятно».

Так что ждем новых непредсказуемых сюжетов от миланского дерби и гадаем, что «Реал» сможет противопоставить фантастическому «Манчестер Сити». Все эти сюжеты ждут нас уже в середине мая, а 10 июня в Стамбуле состоится финал Лиги чемпионов.

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