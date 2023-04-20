Добрянская администрация не выдавала разрешение на строительство производства растворителей рядом с Пермской ГРЭС

ООО «Антикпром» не направляло на рассмотрение администрации Добрянского городского округа документацию на строительство нефтеперерабатывающего завода на находящихся у него в аренде участках недалеко от Пермской ГРЭС. Об этом сообщает добрянский портал «Зори Плюс» со ссылкой на местную администрацию. В ведомстве уточнили, что в 2021 году компании было выдано разрешение на возведение объекта капитального строительства на этой территории — но не предприятия, а склада горюче-смазочных материалов.

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При этом в администрации Добрянки отметили, что ООО обращалось с заявлением об изменении генплана округа. «Антикпром» просил сменить вид использования двух арендуемых им участков и еще двух, расположенных рядом, на «нефтехимическую промышленность» для возможности использования их под размещение промышленных предприятий. Когда и в каком порядке оно будет рассматриваться, в госоргане не пояснили.

В начале марта директор «Антикпрома» Денис Устькачкинцев сообщил порталу «Зори Плюс», что компания собирается построить рядом с Пермской ГРЭС завод по производству растворителей с объемом инвестиций 580 млн руб. Господин Устькачкинцев заявлял, что этот проект ООО «Антикпром» реализует совместно компанией «ЛУКОЙЛ», но сами нефтяники эту информацию позже опровергли.

Стоит отметить, что в сентябре 2022 года совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил инициативе ООО «Антикпром» статус приоритетного инвестиционного проекта. В реестре ПИП говорится, что компания планирует построить в Добрянке станцию сепарационной очистки, предназначенную для приема и обработки легких нефтяных фракций, а также для хранения и отгрузки нефтяных растворителей. При этом объем инвестиций указан меньше — 352 млн руб. Завершить проект, согласно реестру, «Антикпром» намерен уже в этом году.

ООО «Антикпром» было зарегистрировано в Перми в 2014 году. Занимается производством нефтяных растворителей. По информации на официальном сайте компании, у нее уже есть одна производственная площадка в Добрянке, еще одна находится в пригороде Соликамска. Главными учредителями ООО «Антикпром» выступают пермский бизнесмен Павел Мыслин и уроженец Республики Мордовия Роман Талин, которым принадлежит по 35% в уставном капитале общества. Еще 20% находятся в собственности господина Устькачкинцева, 10% владеет пермяк Илья Каминский. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Антикпрома» в 2022 году составила 8 тыс. руб., чистая прибыль — 546 тыс. руб. В бухгалтерской отчетности отмечается также, что в прошлом году компания привлекала 492,1 млн руб. заемных средств.