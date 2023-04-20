Старейшее гражданское здание в Казани продали за 22 млн рублей

В Казани старейшее гражданское здание города продали за 22 млн руб., что в 4,3 раза дороже, чем изначально оценивалось. Информация об этом опубликована в сборнике документов мэрии.

Здание было построено на рубеже XVII—XVIII веков. Оно расположено на улице Старая, 4 и является объектом культурного наследия регионального значения.. Его площадь составляет 263,2 кв. м, а площадь участка, где находится помещение, — 1,2 тыс. кв. м.

Новым владельцем здания стало ООО «Стройгрупп-В», принадлежащее Булату Шакирову. Данная компания занимается строительством жилых и нежилых построек.

"Ъ-Казань"