Раскаявшийся взрывник предстанет перед судом

В Южном окружном военном суде Ростова 19 апреля прошло предварительное судебное заседание по делу о подготовке акта международного терроризма гражданином Украины Дмитрием Голубевым. Следствие предполагает, что подсудимый прошел подготовку в Запорожской области, совершил теракт в Мелитополе и планировал теракт возле здания Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области. Дмитрий Голубев свою вину признал и сотрудничает со следствием. По обвинению в международном терроризме ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На предварительном судебном заседании, прошедшем 19 апреля в Южном военном окружном суде апреля, гражданин Украины Дмитрий Голубев не присутствовал. Участники процесса связывались с подсудимым в режиме видеосвязи. Сейчас обвиняемый содержится в СИЗО в Крыму.

Согласно материалам уголовного дела, Дмитрий Голубев был задержан в Симферополе 7 сентября прошлого года. Ему предъявлены обвинения по трем статьям: ст. 205.3 УК РФ (обучение террористической деятельности) , ч. 1 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ (приготовление к совершению теракта, 2 эпизода).

По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, опубликованной в его Telegram-канале, Дмитрий Голубев обвиняется во взрыве здания МРЭО ГИБДД в Мелитополе, а также подготовке взрыва у здания Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области.

«10 августа прошлого года в вечернее время суток полицейскими Запорожской области была получена информация о взрыве по улице Интеркультурная города Мелитополь. Было установлено, что на подоконнике административного здания МРЭО неизвестными было заложено самодельное взрывное устройство. В результате детонации в здании была выбита оконная рама, стекла, зданию причинен незначительный ущерб». — сообщила в августе прошлого года пресс-служба ГУ МВД Мелитополя на своей странице в «Вконтакте».

Назначенный защитник подсудимого Ирина Бражникова пояснила «Ъ-Юг», что Дмитрий Голубев проходил подготовку к совершению преступления на находящейся под контролем украинских властей территории Запорожской области. Детали она не раскрыла, объяснив это обязательством о неразглашении.

«Вину свою подзащитный признал полностью. В содеянном раскаялся. К следователям вопросов по оформлению дела мы не имеем»,— сообщила адвокат.

Это уже второй защитник подсудимого. При его задержании в Крыму права Дмитрия Голубева защищал другой адвокат, который отказался участвовать в дальнейшем судебном процессе.

Дмитрий Голубев родился в городе Запорожье в 1972 году. Получил средне-специальное образование по специальности водитель-механик в Запорожском строительном техникуме. В армии не служил. До заключения под стражу занимался частными перевозками. Подсудимый состоит в браке, до вступления в который носил фамилию Лисечко. После свадьбы взял фамилию жены. Имеет двоих несовершеннолетних детей. Из материалов дела также следует, что ранее Дмитрий Голубев был трижды судим в России и на Украине.

В ходе заседания гособвинитель ходатайствовал о продлении срока заключения под стражу для обвиняемого, аргументируя, что подсудимый совершил тяжкие преступления, за которые ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Суд удовлетворил ходатайство и оставил Дмитрия Голубева под арестом до 10 октября 2023 года. Следующее заседание по данному делу запланировано на 2 мая. В ближайшее время Дмитрий Голубев этапируют в Ростов-на-Дону.

Анастасия Назарова