«Удачные пары есть»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об альтернативах дорогим аксессуарам, в частности, Rolex Submariner и Omega Speedmaster Moonwatch.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: quillandpad.com Фото: quillandpad.com

Помните, в журналах были рубрики типа «хочу/могу» с подиумным образом и какой-нибудь бюджетной альтернативой, часто выглядевшей совершенно чудовищно? Недавно в жанре «подберем достойную бюджетную альтернативу» выступило и часовое онлайн-издание Quill & Pad. Подобрать доступную замену решили 10 культовым часам. Посмотрим, что из этого получилось.

Сразу скажу, что есть удачные пары. Например, Rolex Submariner и дайвер от Seiko — Prospex SPB143. «Seiko — король доступных по цене дайверских часов, завоевавший репутацию производителя чрезвычайно функциональных моделей без лишней наценки»,— справедливо замечает автор статьи Карла Раман.

Еще одна удачная, на мой взгляд, пара — Omega Speedmaster Moonwatch, известные как часы, побывавшие на Луне, и Bulova Lunar Pilot. Как комментирует Раман: «Есть еще одни (кроме Omega) часы, которые побывали на Луне, — Bulova Lunar Pilot. Их история до сих пор до конца неизвестна, но в 1971 году членам экипажа "Аполлон-15" разрешили взять с собой в космос личные вещи. Дэйв Скотт выбрал запасные часы Bulova и в итоге носил их на Луне после того, как у его часов Speedmaster отклеилось стекло».

А вот пара Jaeger-LeCoultre Reverso и Oris Rectangular мне кажется сомнительной. Прямоугольный корпус — их очевидное сходство. Но фишка Reverso все же в поворачивающемся корпусе — никакими «Орисами» это не заменить.