Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Удачные пары есть»

Анна Минакова — о бюджетных часах

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об альтернативах дорогим аксессуарам, в частности, Rolex Submariner и Omega Speedmaster Moonwatch.

Фото: quillandpad.com

Фото: quillandpad.com

Помните, в журналах были рубрики типа «хочу/могу» с подиумным образом и какой-нибудь бюджетной альтернативой, часто выглядевшей совершенно чудовищно? Недавно в жанре «подберем достойную бюджетную альтернативу» выступило и часовое онлайн-издание Quill & Pad. Подобрать доступную замену решили 10 культовым часам. Посмотрим, что из этого получилось.

Сразу скажу, что есть удачные пары. Например, Rolex Submariner и дайвер от Seiko — Prospex SPB143. «Seiko — король доступных по цене дайверских часов, завоевавший репутацию производителя чрезвычайно функциональных моделей без лишней наценки»,— справедливо замечает автор статьи Карла Раман.

Еще одна удачная, на мой взгляд, пара — Omega Speedmaster Moonwatch, известные как часы, побывавшие на Луне, и Bulova Lunar Pilot. Как комментирует Раман: «Есть еще одни (кроме Omega) часы, которые побывали на Луне, — Bulova Lunar Pilot. Их история до сих пор до конца неизвестна, но в 1971 году членам экипажа "Аполлон-15" разрешили взять с собой в космос личные вещи. Дэйв Скотт выбрал запасные часы Bulova и в итоге носил их на Луне после того, как у его часов Speedmaster отклеилось стекло».

А вот пара Jaeger-LeCoultre Reverso и Oris Rectangular мне кажется сомнительной. Прямоугольный корпус — их очевидное сходство. Но фишка Reverso все же в поворачивающемся корпусе — никакими «Орисами» это не заменить.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...