Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как российские технологические компании переосмысливают и совершенствуют свои устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK Фото: VK

Отечественные IT-гиганты почти одновременно «зазвучали» любопытными новостями. Разработчики сервиса «Звук» переосмыслили отношения пользователей с музыкой и «перепридумали» мобильное приложение. VK рассказала о результатах продаж умных колонок за первый квартал текущего года, которые показали рост более чем в два раза. А «Яндекс» только запустил продажи свежих устройств для умного дома, одним из которых стала новая «Станция Макс».

Про последние я уже рассказывал на этапе анонса, там без сюрпризов. Помимо звука, среди важнейших аспектов в текущей версии флагманской колонки «Яндекса» — поддержка протокола Zigbee. Он проще и гибче организует работу устройств умного дома. Тем пользователям, у кого маленькие колонки или из предыдущих поколений, преимущество нового подхода можно оценить с помощью «Яндекс Хаба». Собственно, как называется, такую функцию и выполняет, связывая звенья домашних смарт устройств между собой.

Hi-Fi аудиостриминг «Звук» сфокусировался над особой персональной связью со слушателем через новые алгоритмы работы искусственного интеллекта. Сервис пытается угадывать настроение. Особенно, если в коммуникации задействованы голосовые ассистенты «Сбера». В «Звуке» особая роль уделяется контексту — например, времени суток, интонации голоса, и прочим, казалось бы мелочам.

Структуру сервиса в мобильном приложении упростили. Теперь в нем всего три раздела: «Эфир», «Обзор» и «Коллекция». Интерфейс тоже «перепридумали». И на мой вкус получилось очень симпатично. Старания искусственного интеллекта оценю недели через три. Примерно за такое время алгоритмы должны разобраться со вкусами и контекстами, уверены в «Звуке». Мое личное тестирование усложняется внезапной любовью детей к песням Аллы Пугачевой.

Среди умных колонок VK, реализованных в первом квартале 2023 года, самой популярной стала модель «Капсула Нео». Устройство унаследовало от предшественников адаптивный светодиодный дисплей, мощность звучания 5 Вт, но получила возможность персонализации. В комплекте есть набор многоразовых стикеров. И, похоже, наклейки стоит признать отличным драйвером. На сегодня до половины продаж умных колонок VK приходится на «Капсулу Нео».