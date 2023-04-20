Объем поставок кубанских производителей в сеть «Магнит» за год вырос почти на четверть

Производители продуктов из Краснодарского края в минувшем году поставили в сеть «Магнит» товаров более чем на 174 млрд руб., что на 24% выше показателя 2021 года, сообщает пресс-служба «Магнита». Доля кубанских поставщиков в ассортименте социально значимых товаров превышает 34%.

Партнерами розничной сети в крае являются около трехсот поставщиков, в том числе фермерские хозяйства. «Магнит» работает с производителями овощей и фруктов по схеме партнерства «Агроконтракты», партнерство предполагает заключение прямых долгосрочных договоров на поставку будущего урожая в магазины розничной сети «Магнит».

Анна Перова, Краснодар