В отношении замглавы филиала самарского вуза возбуждено восемь дел о взятках

Заместитель директора по учебно-производственной работе Уфимского филиала Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС) стал фигурантом восьми уголовных дел о получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Следствием установлено, что подозреваемый в 2020 и 2021 годах получал от студентов университета, обучающихся организовывать эксплуатацию на железной дороге подвижного состава, взятки от 15 до 20 тыс. руб.»,– говорится в сообщении.

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По версии следствия, деньги передавались «за изготовление дипломной работы, написание положительного отзыва» и помощь с получением положительной оценки на защите диплома. В связи с этим следствие направило в адрес контролирующих ведомств и руководства вуза представления об устранении обстоятельств для совершения преступлений и усилении контроля над преподавателями.

Ранее экс-доцента СамГУПС признали виновной во взяточничестве и служебном подлоге. Ее приговорили к трем года и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Георгий Портнов